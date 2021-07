Un réalisateur saskatchewanais prépare sa prochaine superproduction

Le réalisateur Lowell Dean, originaire de la Saskatchewan, s’attelle à la préproduction de son prochain film, Hounds of War.

Ce film d’action mettra à l’écran l’acteur américain Frank Grillo (qui a notamment joué dans Captain America).

Le tournage débutera en août mais Lowell Dean est déjà sur place, à Malte, pour repérer les lieux de tournage.

L’île lui offre des paysages méditerranéens et des décors de ruines antiques. Le réalisateur a ainsi passé de nombreuses heures, chaque jour, à repérer les endroits qui accueilleront les futures scènes d'action.

Un film plein de rebondissements

Hounds of War mettra en scène l'histoire d'une mission de mercenaires qui a mal tourné. Le seul survivant de cette mission aura à coeur de venger ses frères.

Ce n'est définitivement pas un film qui se déroule dans les prairies , a déclaré Lowell Dean à l’émission CBC's Saskatchewan News.

Le réalisateur avoue être un grand admirateur de l’acteur qui sera la tête d'affiche, Frank Grillo. Lowell Dean se réjouit ainsi de leur future collaboration.

Le voir se lancer dans des combats assez intenses, je suis vraiment enthousiasmé par cette opportunité. Nous allons plonger dans l’action et prendre des séquences uniques que je n'ai pas vues auparavant , a-t-il aussi précisé.

De la Saskatchewan à la Méditerranée

Le réalisateur, connu pour ses films Wolf Cop et Supergrid, a passé la pandémie dans les prairies au sein de sa famille.

Lowell Dean a arpenté les ruelles de l'île de Malte pour repérer les lieux de tournage de Hounds of War. Photo : Radio-Canada / Fournie par Lowell Dean

Pour moi, faire non seulement un film, mais aussi un film à travers le monde, c'est un réveil très intense , a témoigné Lowell Dean.

Le réalisateur a aussi précisé qu’il s’est lancé dans ce projet il y a six mois environ en lisant le scénario écrit par Jean-Pierre Magro (Blood on the Crown).

J’ai été contacté par l’intermédiaire de Shane Putzlocker, un ancien producteur de la Saskatchewan. Il m’a dit de lire le scénario et qu’ensuite nous pourrions aller à Malte. J’ai répondu "Où est Malte?" J'ai dû chercher sur une carte, mais quand je l'ai vue, j'ai dit "allons-y" , a raconté Dean.

Hounds of War verra une distribution et une équipe de production essentiellement composées d’Européens. Pour le moment aucune date de sortie officielle n’est annoncée mais cette production pourrait être projetée sur les écrans autour de Noël 2022.

Avec les informations de Mickey Djuric