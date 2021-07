Les évacués des feux de forêt attendent dans l'angoisse

Au Manitoba, plus de 1300 personnes de plusieurs Premières Nations sont maintenant à l’hôtel à Winnipeg et Brandon après avoir fui les feux de forêt, sans savoir quand elles pourront rentrer chez elles. Cette situation est éprouvante pour plusieurs d’entre elles.

Des feux de forêt non contenus et la fumée qui s'en dégage continuent de menacer des communautés situées à l’est du lac Winnipeg. Les Premières Nations de Berens River, Bloodvein, Little Grand Rapids et Pauingassi, évacuent leurs habitants depuis le début de la semaine.

Plus de 1300 personnes ont été évacuées en raison de la propagation rapide des incendies de forêt. Photo : Radio-Canada

Roy Moskotaywenene, de la Première Nation de Bloodvein, raconte qu’il pouvait voir des flammes des deux côtés de la route lorsqu’il quittait sa communauté en bus.

Une centaine de personnes supplémentaires devaient quitter la Première Nation Little Grand Rapids mercredi, dont l’épouse de Clifton Keeper. Lui est arrivé à Winnipeg lundi.

Certaines personnes de la communauté ne voulaient pas partir, mais la fumée était si importante qu’il n’était pas prudent pour eux de rester, relate M. Keeper. C’est la deuxième fois en trois ans que la communauté doit évacuer en raison des incendies de forêt.

Vous ne pouviez même pas voir à 100 mètres devant vous. La situation était mauvaise à ce point , a-t-il déclaré.

Plusieurs résidents ont aussi stocké du gibier dans leurs congélateurs. Mais une ligne électrique d’Hydro-Manitoba a été endommagée, privant sept communautés de l'est du Manitoba de courant et faisant craindre aux évacués de perdre leurs provisions.

Clifton Keeper de la Première Nation de Little Grand Rapids Photo : Radio-Canada / Walther Berna

Aurillia Moar a quitté Little Grand Rapids en début de semaine. Elle s’occupe maintenant de ses trois petites-filles, tout en vivant dans un hôtel. En partant, elle a laissé derrière elle son chat. Elle craint aussi que sa maison soit ravagée par des ours.

Elle ajoute ne pas être habituée à la vie en ville et elle est inquiète pour la sécurité de ses petits-enfants pendant son séjour.

Je suis à fleur de peau en ce moment. Tout le monde est anxieux et veut simplement retourner à la maison , a lancé Mme Moar.

M. Keeper indique toutefois que la communauté est unie et elle essaie de se soutenir et s’entraider autant que possible dans cette épreuve.

Garder les enfants occupés

Pour aider les enfants pendant leur séjour à Winnipeg, certains organismes communautaires organisent des activités.

Le Winnipeg Aboriginal Sport Achievement Centre, qui offre des activités récréatives et sportives, amène les enfants en autobus vers leurs installations.

Le centre Ma Mawi Wi Chi Itata a mis en place des programmes de divertissement à l’intérieur des hôtels et amène les enfants en sorties.

L’un de nos buts, c’est d’essayer de faire en sorte que cela ressemble à des vacances pour les enfants plutôt qu’à une évacuation, car ils traversent une période très difficile depuis plus d’un an maintenant [avec la pandémie, notamment] a indiqué Todd Laforte du Winnipeg Aboriginal Sport Achievement Centre.

En date de mercredi, on comptait 138 feux de forêt actifs au Manitoba.

Avec les informations de Sarah Petz