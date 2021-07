Le centre-ville de Moncton en plein essor

Plus de 1000 appartements dans des immeubles à logements haute-densité sont en construction, et environ la moitié se situent au centre-ville.

Parmi les plus imposants : un projet de trois tours de 15 étages approuvé ce printemps. La première pelletée de terre pourrait avoir lieu cet été.

Le complexe comprendrait 450 unités d’habitation au total. Photo : Ville de Moncton

La ville a adopté en 2017 un plan de développement à grande échelle pour revitaliser le centre-ville et y attirer de nouveaux résidents.

De nombreux commerçants de la ville se disent satisfaits du projet.

C’est absolument la bonne chose à faire , déclare la propriétaire du restaurant Yuzu Sushi, Caroline Roy.

On est vraiment contents de voir que les gens n’ont pas abandonné le centre-ville, et qui poussent vraiment le secteur résidentiel […] Ça va nous apporter une très belle clientèle, c’est sûr, à long terme. Une citation de :Caroline Roy, propriétaire du restaurant Yuzu Sushi de Moncton

Même son de cloche pour le directeur des ventes d’Atlantic Cell Phone Repair, Éric Renaud, qui croit que ce changement est positif, et aura des retombées économiques.

Ça va créer des emplois , avance-t-il. Même nous autres, avec les appartements ici, les entreprises, ça fait plus de trafic dans la ville .

La densification de Moncton

Le porte-parole de Grand Moncton Post-Carbone et militant Michel Desjardins, applaudit la vision de la municipalité.

Il croit que la densification est la clé pour obtenir plus de vitalité au centre-ville et une plus grande offre dans les services publics.

Photographie aérienne du centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Google Maps

Ce qu’on veut, c’est que notre ville ressemble à la tour Eiffel, pas à un beigne, vous savez, avec un trou dans le milieu , dit-il. On veut que ça soit dense au centre, pour que la ville fonctionne de façon optimale au niveau des services. Cela a des conséquences aussi au niveau des transports collectifs.

Pendant que plusieurs se réjouissent de la construction de tours à logements, d’autres commerçants croient que ce potentiel essor est assombri par l’enjeu de l’itinérance.

Ils déplorent que la ville leur ait promis depuis des années une revitalisation du centre-ville, mais ont perdu espoir, faute de résultats.

D’après le reportage de Sarah Déry