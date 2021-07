Commémoration du 3e anniversaire de la fusillade de l'avenue Danforth

Aujourd'hui, nous nous souvenons des vies perdues et des vies bouleversées à jamais par la tragédie du Danforth survenue il y a trois ans , affirme le maire dans un communiqué.

Le soir du 22 juillet 2018, le tireur, Faisal Hussain, ouvre le feu en direction de restaurants bondés le long de l'avenue Danforth au coeur du quartier grec dans l'est de Toronto. Confronté par la police, il s'enlève ensuite la vie.

La fusillade a bouleversé les Torontois.

Chaque année à cette date, nous nous souvenons de Julianna Kozis, 10 ans, et Reese Fallon, 18 ans, qui ont perdu la vie et des 13 autres individus - plusieurs d'entre eux des amis et des proches - qui ont été blessés, sans parler du quartier et des commerçants touchés et des résidents bouleversés un peu partout à Toronto.

Une citation de :John Tory, maire de Toronto