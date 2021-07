Téléfilm Canada finance plus de films réalisés, scénarisés et produits par des femmes

La société d’État souligne que la cible de parité est atteinte pour les trois rôles clés – réalisation, scénarisation et production – en ce qui a trait au nombre de films financés.

L’organisation ajoute que 70 % des projets ont au moins une femme dans un rôle clé, ce qui équivaut à la moyenne des trois dernières années. Téléfilm Canada précise toutefois que le nombre de projets ayant au moins deux femmes dans un rôle clé est passé de 47 % l’an dernier à 54 % cette année.

Nous sommes fiers des progrès réalisés jusqu’à maintenant, mais cela ne s’arrête pas là. Il reste beaucoup à faire pour accroître le soutien et la place faite aux cinéastes féminines et non binaires des communautés autochtones, noires et racisée , a fait savoir par voie de communiqué Christa Dickenson, directrice générale et cheffe de la direction de Téléfilm Canada.