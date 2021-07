Ottawa met sur pied un comité fédéral de jeunes en environnement

Ottawa octroie une enveloppe de 38,2 millions de dollars pour financer des stages chez les jeunes dans les secteurs de l’environnement et des technologies propres et met en place un conseil de jeunes pour les changements climatiques.

Les changements climatiques sont un enjeu qui intéresse énormément les jeunes , souligne le ministre fédéral de l’Environnement Jonathan Wilkinson.

Dix Canadiens âgés de 18 à 25 ans pourront donc se réunir afin de former le nouveau conseil des jeunes sur l’environnement et les changements climatiques.

Ce groupe aura pour but de conseiller le gouvernement canadien dans ses politiques.

Je crois que c’est très important que le gouvernement du Canada ait une opportunité d’écouter leurs voix et de s’assurer que les politiques que nous mettons en place sont en accord avec leurs perspectives , explique le ministre.

Les rencontres serviront notamment à aider le Canada à élaborer un plan afin de respecter ses engagements environnementaux de carboneutralité d’ici 2050 et l'objectif zéro déchet plastique d’ici 2030.

Nous avons souvent des comités d’entreprises, des groupes environnementaux, mais souvent ce n’est pas très facile pour les jeunes d’avoir une voix ou une place où les inclure , illustre Jonathan Wilkinson.

Avec le financement, Ottawa espère également créer 1297 possibilités de stages de 6 à 12 mois pour les jeunes, auprès d’employeurs des secteurs des sciences de l’environnement, de la technologie, du génie et des mathématiques.

Les jeunes peuvent s'inscrire via le programme de stage Horizons Sciences, tandis que les employeurs peuvent obtenir une subvention salariale allant jusqu’à 25 000 dollars pour l'embauche d’un stagiaire et jusqu’à 5 000 dollars pour la formation et le développement des compétences.

Avec des informations de l'émission Boulevard du Pacifique