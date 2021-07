Au Yukon, Carcross a tenu face à la première crue et se tient prête pour la deuxième

Au Sud de Whitehorse, Carcross, c'est normalement une immense plage qui avance dans le lac Bennett sur des centaines de mètres. Après la crue historique qu'a connue la région, on peine à la trouver au pied des marches.

Difficile d'imaginer l'immense plage que recouvre à présent le lac Bennett. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Même si en dix jours, entre le 11 et le 21 juillet, le niveau du lac est descendu de plus de 8 centimètres, le niveau des eaux demeure au pied des maisons installées en front de lac, protégées par des fortifications de sacs de sable le long de ce qu'il reste de la promenade.

Dan Patterson s'inquiète plus pour les habitants d'Army Beach que pour sa maison en ce moment.

Le bateau arrive presque à la clôture maintenant, si ça monte encore je pourrais presque partir en canoë directement depuis mon jardin, ça serait assez chouette à faire. Une citation de :Dan Patterson, résident de Carcross

Résident de longue date de Carcross, Dan Patterson est aux premières loges pour constater la montée des eaux. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Sur l'autre rive, de vieilles maisons en bois datant de l'époque de la ruée vers l'or sont assaillies par le lac.

Témoignages du passé, elles ont survécu à la première crue grâce à des sacs de sable, mais la menace est aussi souterraine.

Sur les rives du lac Bennett, de nombreuses maisons sont des vestiges de la ruée vers l'or du Klondike. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Pour l’instant, les bâtiments historiques sont protégés. L’une de nos plus grandes inquiétudes concerne la saturation du sol en eau qui s’infiltre. Plus la nappe phréatique se remplit, plus la pression sur le sol est forte et les terres bordées d’eau sont aussi menacées explique Patrick Brown, le responsable des opérations et maintenance des infrastructures pour la Première Nation Carcross Tagish.

Avec Jeremy Liamon ils espèrent que les protections en place suffiront à protéger les structures et toutes les habitations . Quand on leur parle de la possible seconde crue du mois d’août, plus forte encore, Jeremy Liamon garde le sourire. On va devoir peut-être penser à installer d'autres pompes alors , répond-il dans un sourire.

Derrière Jeremy Liamon (à gauche) et Patrick Brown (à droite), l'eau atteint presque le pont qui permet au train historique de la White Pass d'acheminer les touristes de Skagway à Carcross. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Comme ces maisons, le pont de la White Pass, sa gare et les sites historiques de Conrad et Venus Mill, des installations minières historiques au sud de Carcross, sont la cible des éléments. Au sujet des deux sites gérés par le gouvernement du Yukon, pour l’heure l'inquiétude reste minime.

On ne pense pas que la montée des eaux aura un impact à long terme. Une citation de :Rebecca Jansen, responsable par intérim des sites historiques pour le gouvernement du Yukon