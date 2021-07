À quand le retour des vols internationaux en Saskatchewan?

Les aéroports de Regina et de Saskatoon se demandent quand reprendront les vols internationaux à destination de la Saskatchewan.

Les deux plus importants aéroports de la province ne figurent pas sur la liste fédérale de ceux qui accueilleront des vols en provenance des États-Unis à compter du 9 août.

Le président-directeur général de l'Autorité aéroportuaire de Regina, James Bogusz, souhaite un plan clair du gouvernement fédéral quant au retour des vols internationaux dans la capitale saskatchewanaise.

Je pense que c’est normal que nous nous attendions à plus de clarté de la part du gouvernement envers le personnel aéroportuaire, la communauté des affaires et les clients. Nous voulons savoir à quel moment nous pourrons commencer à offrir des services internationaux dans notre aéroport à nouveau , indique-t-il en entrevue.

M. Bogusz estime que l'aéroport de Regina génère près de 800 millions de dollars par année dans l'économie locale.

Des années de misère?

En raison de la levée des restrictions sanitaires en Saskatchewan le 11 juillet, le nombre de vols dans les aéroports de la capitale et de la Ville des Ponts a augmenté de 35 à 40 %.

Malgré cette forte croissance, le vice-président de l'excellence opérationnelle de l'aéroport de Saskatoon, Andrew Leeming, estime qu’il faudra plusieurs années avant le retour à la normale.

On devra attendre jusqu’en 2024 avant que les choses retournent à la normale. On sait que la distribution des vaccins dans d'autres pays n’est pas la même qu’au Canada ou aux États-Unis. Cela prendra des années avant que les gens se sentent à l’aise de voyager vers d’autres destinations. On garde cependant espoir que les choses vont s’accélérer , précise-t-il.

En attendant la date du retour des vols internationaux, Andrew Leeming espère que la levée des mesures sanitaires dans d’autres provinces encouragera plus de Canadiens à venir visiter la Saskatchewan.

Avec les informations de Mercia Moosely et Fred Harding