Activités nautiques : la sensibilisation toujours aussi importante

La 28e édition de la Semaine nationale de prévention de la noyade se déroule jusqu'au 24 juillet sous le thème La noyade est évitable .

Nécessairement les gens veulent être près de l'eau, dans l'eau ou sur l'eau et là on sait, c'est la période de l'année où on va en rencontrer le plus de ces gens là près de l'eau, dans l'eau ou sur l'eau, donc raison de plus de dire prenez le temps de suivre nos conseils de sécurité , note le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins.

Le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins. Photo : Radio-Canada

En date du 21 juillet 2021, l’organisme à but non lucratif dénombrait déjà 43 noyades cette année. Dans bien des cas, estime M. Hawkings, ces drames auraient pu être évités. Selon le directeur général, le port du gilet de sauvetage est souvent négligé par les plaisanciers à bord d’embarcations nautiques.

Lorsque vous êtes à bord d'une embarcation, vous devez avoir le nombre et la taille des personnes, qui doivent être équipées d'une veste de flottaison, de vestes de flottaison individuelles, et malheureusement, les gens ne le portent pas. Neuf fois sur dix, nos victimes ne portaient pas ou portaient incorrectement les vestes de flottaison lorsqu'elles étaient à bord d'une embarcation , signale-t-il.

Les sauveteurs se font rares

Par ailleurs, le recrutement de sauveteurs bat de l’aile depuis l’an dernier, si bien que les gestionnaires de sites sont souvent obligés d’interdire la baignade, faute d’une surveillance suffisante. Ce manque de personnel amène son lot de problématiques, estime M. Hawkins.

Le fait qu'on a manqué de sauveteur à cause de la pandémie, moins de candidats à la formation, nécessairement, il va avoir des exploitants de plage qui vont mettre des pancartes "baignade interdite ou sans surveillance", mais les gens vont faire fi de ces écriteaux-là et vont tenter de se baigner et je trouve qu'ils sont plus à risque de noyade.

L’an dernier, 95 décès sont survenus par noyade au Québec, selon la Société de sauvetage.

Avec les informations de Kenza Chafik