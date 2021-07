Forte présence Québécoise dans les Rocheuses

Le parc national de Banff connaît une bonne saison touristique. Beaucoup de campings sont pleins et les campeurs ne sont pas tous de l'Alberta.

C'est très occupé ici. Il y a beaucoup de monde qui voyage. On a vu beaucoup de Québécois, souvent dans les campings on rencontre tout le temps quelqu'un du Québec, observe Michel Levasseur.

Lui, sa copine et ses deux petits enfants ont fait quatre jours de route pour se rendre dans l’Ouest.

Les groupes Facebook des Québécois dans l’Ouest sont bombardés de questions par d’éventuels visiteurs.

Avec les restrictions de voyage à la frontière américaine, beaucoup profitent de ce deuxième été de la pandémie pour explorer l'Ouest canadien.

Louis Coulombe aime que les restrictions sanitaires soient toutes levées.

On se sent plus libre, c'est moins contraignant par rapport au masque. On essaie de garder la distanciation avec les gens et s’il y a des files à faire, on garde nos distances.

Une citation de :Louis Coulombe