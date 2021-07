Pour un groupe de scientifiques ontariens, le certificat vaccinal est « utile », mais...

Il n'existe actuellement aucune preuve scientifique directe de l'impact des certificats de vaccination COVID-19 sur la couverture vaccinale ou la transmission du SRAS-CoV-2 , peut-on y lire.

De plus, le document préparé par le groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques et publié mercredi souligne que plusieurs questions au sujet de l’application d’une telle mesure subsistent. Il existe également d'importantes considérations éthiques, juridiques, d'accessibilité et de respect de la vie privée, avec des impacts variables sur différentes populations, qui doivent être prises en compte dans la conception et la mise en œuvre des certificats de vaccination COVID-19.

Les auteurs soulignent d’ailleurs craindre que l'application des certificats de vaccination ne contribue à la discrimination .

Malgré tout, les auteurs ne se prononcent pas contre la création d’un certificat vaccinal provincial. Ils soulignent qu’un tel certificat a pourrait être utile pour l’économie, la tenue de dossiers clairs et afin de contrer le caractère saisonnier anticipé du SRAS-CoV-2 ainsi que la possibilité [de l’apparition] d'autres variants préoccupants .

Le premier ministre Doug Ford s’est déjà prononcé en défaveur d’une telle mesure.

La Chambre de commerce de Toronto a déjà demandé qu’un tel document soit imposé afin d’accélérer la reprise économique.

De leur côté, les Chambres de commerce de l’Ontario et du Canada demandent qu'un passeport vaccinal, dont l'utilité serait de permettre le voyage international, soit instauré.