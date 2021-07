Appel à la prudence face à la hausse des interventions sur les plans d’eau d'Ottawa

Le nombre d’appels à l’aide sur les plans d’eau ne cesse de grimper depuis deux ans, a indiqué Carson Tharris, agent de relations publiques au Service des incendies d'Ottawa, afin de sensibiliser la population en cette Semaine nationale de prévention des noyades.

Au Service des incendies, on a toujours eu des appels au sujet de personnes qui sont en détresse sur les cours d’eau. Mais au cours des deux dernières années, on a vu une augmentation assez importante , a-t-il dit.

Depuis 2019, le nombre d’appels a triplé, a-t-il indiqué. Et même entre 2020 et cette année, dans les premiers six mois, on a vu une augmentation de 50 % , a-t-il souligné.

Le président régional de la Société de sauvetage, Sean Duffy, a précisé que la veste de flottaison devrait toujours être portée en eau libre et à bord d’embarcations.

C’est comme la ceinture de sécurité. Ça ne fonctionne pas si on ne la porte pas , a-t-il lancé.

Il a rappelé qu’environ 400 Canadiens se noient chaque année et que dans 70 % des cas, le drame se produit dans des zones d’eau libre comme les rivières et les lacs.

Éviter la distraction du cellulaire

Il a en outre invité les parents à être attentifs lorsqu’ils surveillent leurs enfants durant la baignade et d’éviter de se laisser distraire par son téléphone intelligent.

Il a aussi découragé les adultes de consommer de l’alcool lorsqu’ils s’aventurent sur des plans d’eau.

M. Tharris a par ailleurs relevé que bien des incidents sont causés par le fait que des personnes naviguant à bord d’embarcations ne sont pas familières avec les cours d’eau qu’ils empruntent. Plusieurs se font emporter malgré eux dans les rapides Deschênes, a-t-il noté.

C’est important qu’aussitôt que nous allons naviguer dans nos cours d’eau, qu’on sache où sont les rochers et les rapides , a-t-il insisté.

André Mollema, porte-parole du Service paramédic d’Ottawa, a quant à lui mentionné que des patrouilles nautiques sillonnent les cours d’eau pour faire de la prévention et s’assurer que personne n’éprouve de malaise pendant qu’il est à bord d’une embarcation.

Avec les informations de Christian Milette