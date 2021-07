De nouveaux enjeux de cohabitation constatés sur les rivières gaspésiennes

Sur la rivière Petit-Pabos, à Chandler, la circulation de véhicules tout-terrain, de voitures et de camions est constatée depuis environ quatre ans dans le secteur des chutes des Américains. Or, le phénomène s’est aggravé au fil du temps.

L'eau y est basse lorsque la température est chaude est sèche. Ainsi, des touristes et des citoyens roulent dans le lit du cours d’eau, sur une distance d’environ deux kilomètres, pour se rendre dans un secteur très prisé pour la baignade.

Huit pancartes comme celle-ci ont été installées sur le territoire de la ZEC Pabok. Photo : Gracieuseté de la ZEC Pabok

Leur passage contribue à soulever des sédiments, ce qui peut, selon la ZECZone d'exploitation contrôlée Pabok, mettre à mal les habitats du saumon atlantique. Le directeur de l’instance déplore la situation. En 20 minutes, tu es rendu là, à pied, mais les gens ont pris ça comme un jeu , lance Daniel Huard. Selon le gestionnaire, il y a des journées où il peut passer 50 voitures .

En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), huit affiches ont été aménagées mercredi pour sensibiliser la population. Une caméra a également été installée afin de documenter le phénomène.

C’est une guerre! Une citation de :Daniel Huard, directeur général de la ZEC Pabok

Le MFFP MFFP confirme qu’aucune réglementation spécifique n’interdit la circulation de véhicules dans le lit de rivières à saumon. De plus, le pouvoir d’intervention de la ZECZone d'exploitation contrôlée est limité puisque les deux accès utilisés se situent sur des terrains privés. On ne peut rien faire , se désole M. Huard.

Une ZECZone d'exploitation contrôlée peut néanmoins, selon ce que prévoit le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs , interdire la baignade à condition qu’elle mette en place l’affichage adéquat mettant en garde les usagers. La ZECZone d'exploitation contrôlée Pabok souhaite maintenir l’accès au cours d’eau, mais a l'intention de considérer cette option en dernier recours, et ce, dans l’espoir de mettre fin à la circulation.

Au moment de publier ces mots, le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n’avait pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada. Dans un communiqué émis mercredi, Québec exhorte néanmoins la population à respecter et à protéger les habitats aquatiques.

Sans citer la situation vécue à Chandler, le ministère y explique également que circuler en véhicule motorisé dans un cours d’eau peut perturber la qualité de l’habitat du poisson. Ainsi, des sites de fraie, d'alevinage et d'alimentation peuvent être détruits, ce qui provoque la mort des œufs de poisson et des alevins , peut-on y lire.

Des interdictions de baignade à Nouvelle

La baignade est désormais interdite dans trois des six secteurs de la rivière Nouvelle, située dans la municipalité du même nom; de l’affichage a été installé au cours des derniers jours. Au besoin, des constats d'infraction allant de 250 à 750 $ pourront donc être distribués. Au total, cinq fosses sont visées par cette nouvelle réglementation.

Le directeur général de la Société de restauration et de gestion de la Nouvelle, Louis Laflamme. Photo : Gracieuseté de la directeur général de la Société de restauration et de gestion de la Nouvelle.

On sait que ce sont des refuges thermiques pour le saumon qu'il a, dans les conditions d’eau basse et d’eau chaude, besoin de ces refuges thermiques. On veut éviter que les gens aillent patauger [au-dessus] de la tête des saumons , explique Louis Laflamme, directeur général de la Société de restauration et de gestion de la Nouvelle.

Quelques incidents récents de cohabitation ont mené à cette décision. On ne pensait pas se lancer là-dedans cette année , admet M. Laflamme, précisant que ces épisodes demeurent néanmoins marginaux . Ceux-ci concernent principalement, selon le directeur général, des gens de la place qui connaissent la rivière Nouvelle .

Le même constat est fait à Gaspé

Dans le secteur de Gaspé, la présence de baigneurs à proximité des fosses à saumon est aussi de plus en plus remarquée sur les rivières Dartmouth, York et Saint-Jean. Avec les vacances de la construction, ça va aller en s’empirant , estime le directeur général de la Société de gestion des rivières de Gaspé, Rémi Lesmerises.

Une interdiction de baignade est en vigueur dans les secteurs les plus fréquentés. Selon M. Lesmerises, il demeure néanmoins difficile d’appliquer cette réglementation. On peut sévir s’il y a des contrevenants. Par contre, des fois, on n’est pas toujours là , ajoute le directeur général.

Rémi Lesmerises est directeur général de la Société de gestion des rivières de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Si des traces de véhicules tout-terrain ont été aperçues sur les berges des rivières de Gaspé, leur présence y est, selon ce qu’a constaté M. Lesmerises, peu fréquente dans le lit des cours d’eau. D’ailleurs, ce dernier espère qu’il en restera ainsi.

Si l’on veut détruire une rivière, c’est la meilleure chose à faire. Se promener en véhicule dans une rivière, c’est tout sauf une bonne idée. Une citation de :Rémi Lesmerises, directeur général de la Société de gestion des rivières de Gaspé

Comme c’est le cas à Nouvelle, M. Lesmerises précise que la cohabitation se déroule bien avec les canoteurs, relativement peu nombreux à descendre les rivières de Gaspé.

Des conséquences potentielles?

Les impacts du dérangement sur le saumon atlantique ne sont pas, à ce jour, pleinement documentés. Biologiste de formation, Rémi Lesmerises demeure néanmoins convaincu qu’ils sont bien réels.

Selon lui, des stress récurrents peuvent causer des problématiques physiologiques à long terme sur les spécimens. Ça peut affaiblir le système immunitaire. Ça peut aussi diminuer la survie, à long terme, de l’animal , mentionne-t-il. Comme le saumon atlantique ne se nourrit pas en rivière, de tels incidents peuvent donc lui soutirer de l’énergie, nécessaire lors de la fraie.

Un saumon atlantique (Salmo salar) dans un aquarium. Photo : Getty Images / Kuzmalo

De plus, M. Lesmerises rappelle que le saumon atlantique se réfugie dans des fosses profondes lors des grandes chaleurs. Or, celles-ci sont aussi convoitées par les baigneurs, note-t-il.

Lorsque dérangé, le poisson peut quitter ces refuges d’eau froide pour se retrouver dans des eaux moins profondes et plus chaudes. En plus du stress du dérangement, il va être en stress thermique , fait valoir M. Lesmerises, mentionnant que la survie et la fécondité du poisson peuvent ainsi être compromises.

La FQSA se dit au travail

Dans un communiqué acheminé mercredi aux médias, la FQSAFédération québécoise pour le saumon atlantique aborde les enjeux de cohabitation sur la rivière Petit-Pabos et sur la rivière Bonaventure, pour laquelle un Plan global de cohabitation a été élaboré au cours des derniers mois par de nombreux acteurs du milieu. L’organisation dit poursuivre son travail dans l’intérêt du saumon atlantique.

C’est pour cette raison que la Fédération a déjà entrepris des démarches avec les deux paliers gouvernementaux afin de trouver des solutions durables pour mieux encadrer les activités récréatives, particulièrement sur nos rivières salmonicoles , mentionne le président du conseil d’administration de la FQSAFédération pour le saumon atlantique , Normand Fiset.

L'organisation a également lancé, mercredi, une campagne sur le Web afin de sensibiliser la population à la conservation et la protection de la ressource et de ses habitats.