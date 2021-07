Double mandat pour Dave Cameron et promotion pour Louis Robitaille avec Hockey Canada

Les deux côtés de la rivière des Outaouais seront bien représentés, cet hiver, derrière le banc d’Équipe Canada junior. Le nouvel entraîneur-chef des 67 d’Ottawa, Dave Cameron, occupera les fonctions d’entraîneur-chef. Il sera appuyé par quatre adjoints, dont Louis Robitaille, l’entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau.

Pour Dave Cameron, il s’agit d’un retour dans la capitale nationale après avoir passé cinq saisons dans le giron des Sénateurs d’Ottawa, de 2011 à 2016. Il en sera à un deuxième séjour au sein du personnel hockey de l’équipe canadienne des moins de 20 ans. De 2009 à 2011, il a récolté une médaille d’or et deux médailles d’argent.

L’homme de hockey de 62 ans a passé les trois dernières saisons à Vienne, en Autriche. La promotion d’André Tourigny avec les Coyotes de l’Arizona lui a permis de le remplacer deux fois plutôt qu’une.

Dave Cameron rentre au pays pour remplacer André Tourigny (archives). Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

De son côté, Louis Robitaille est rempli de fierté de cette nomination. Au cours des dernières années, il a monté les échelons de Hockey Canada l’un après l’autre, travaillant sur différentes équipes.

C’est quelque chose de gros et d’extraordinaire d’avoir la chance de représenter son pays sur la scène internationale. Depuis que je suis tout petit, je regarde ce tournoi-là. Je suis extrêmement fier. Une citation de :Louis Robitaille, entraîneur adjoint, Équipe Canada junior

Jusqu’à tout récemment, les chemins de Louis Robitaille et de Dave Cameron ne s’étaient jamais croisés. Il s’agit donc de la première fois que les deux hommes travailleront ensemble. Cependant, ils ont entendu beaucoup de bien l’un de l’autre par le biais de leur ami commun, André Tourigny.

André l’a en très haute estime. J’ai rencontré Dave [Cameron] pour la première fois mardi, lors d’un appel Zoom. C’est quelqu’un de très drôle, qui a beaucoup d’expérience. Il est passé par le hockey junior et le hockey professionnel. Je vois cela d’un bon œil. Je vais mettre l’épaule à la roue et lui amener ce dont il a besoin.

Les deux hommes connaissent bien André Tourigny, nouvel entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona (archives). Photo : tirée de Twitter/@ArizonaCoyotes

Le tournoi sera présenté pour une deuxième année de suite à Edmonton et à Red Deer, en Alberta. L’an dernier, le tournoi avait été présenté dans une bulle, sans aucun spectateur admis dans les gradins, et il avait été remporté par les États-Unis, tombeurs du Canada, les champions en titre, en finale.

On espère jouer devant des gradins bondés. On connaît tous la passion des Canadiens pour ce championnat du monde. Ce serait extraordinaire de vivre cela pour les entraîneurs et pour les joueurs , souhaite le grand patron des opérations hockey des Olympiques.

Équipe Canada junior avait remporté les grands honneurs en janvier 2020 (archives). Photo : The Associated Press / Petr David Josek

L’ascension vertigineuse de Louis Robitaille

Cette nomination de Louis Robitaille signifie la poursuite de sa montée en puissance dans le monde du hockey.

Il y a exactement 10 ans, il prenait la décision d’accrocher ses patins, après une carrière professionnelle de huit saisons, où son principal fait d’armes a été ses deux matchs dans la LNHLigue nationale de hockey avec les Capitals de Washington, lors de la saison 2005-2006.

Il a débuté comme entraîneur-chef et directeur général avec les Braves de Valleyfield dans le junior AAA, avant de faire le saut comme adjoint dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à Drummondville et à Val-d’Or.

À l’été 2016, les Tigres de Victoriaville l’ont embauché en lui offrant sa première chance comme entraîneur-chef dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Après trois saisons, il a remis sa démission pour devenir le chef d’orchestre des Olympiques de Gatineau.

Je crois faire les choses de la bonne façon et qu’on apprécie mon travail. Mes expériences m’ont permis de me préparer adéquatement pour le défi qui s’en vient. Une citation de :Louis Robitaille, entraîneur-chef et DG, Olympiques de Gatineau

La semaine dernière, il a été considéré pour être le futur entraîneur-chef du Rocket de Laval, mais le Canadien de Montréal a finalement misé sur Jean-François Houle pour diriger son club-école.