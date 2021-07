Klô Pelgag : place à l’introspection et aux spectacles estivaux

Klô Pelgag a déjà donné plusieurs spectacles depuis le début de l’été, notamment au Festival de la chanson de Tadoussac, au Festival en chanson de Petite-Vallée, au Festival d’été de Québec et au festival La Noce à Chicoutimi. Avant de recommencer à performer sur scène, l’artiste a vécu un temps d’arrêt.

J’ai pris une pause pour faire mon dernier album et il y a eu la pandémie. C’est comme si j'avais eu une pause qui était désirée et une autre qui était forcée! J’ai trouvé ça long, ça n'a pas été facile , a indiqué l’autrice-compositrice-interprète à Ariane Cipriani, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est sorti le 26 juin 2020; la captation de son concert Vivre – Le spectacle spectral a été réalisée par Laurence Baz Morais cette année aussi.

J’avais déjà en tête cette volonté de faire moins de spectacles qu’avant, mais d'en faire quand même! J’avais en tête cette idée de diversifier ma façon de faire en musique. Faire de la tournée toute l’année pendant trois ans sans arrêt, c'est ce que j’ai vécu avec mes deux autres albums. Je pense que n’importe qui serait viré fou à voir le train de vie que j’avais à ce moment-là! Une citation de :Klô Pelgag, autrice-compositrice-interprète

L’artiste continuera donc à faire des spectacles, mais à un rythme moins effréné. Des représentations sont prévues au Québec jusqu’en novembre, et la chanteuse s'envolera ensuite pour une tournée de spectacles en France qui débutera en décembre.

En pensant à son nouvel album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sorti en pleine pandémie, Klô Pelgag réalise que ses chansons sont dans l’air du temps. C’est un album de rebondissements et de renaissance, chargé d’émotions, et ce qu’on a vécu avec la pandémie, c’est un peu ça aussi… Donc il a pu accompagner les gens dans ces émotions-là , a souligné l’artiste.

À part Klô Pelgag, le Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se déroule jusqu’au 25 juillet, accueillera mercredi Calamine, Alaclair Ensemble et The Barr Brothers.

Les jours suivants, les festivaliers et festivalières pourront voir sur scène notamment Louis-Jean Cormier, Maude Audet, Vincent Vallières, Beyries, Plants and Animals, Dominique Fils-Aimé, Marie-Pierre Arthur, Elisapie, TEKE::TEKE et Choses sauvages.