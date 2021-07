La saison des bleuets enrobés de chocolat est amorcée

L’arrivée hâtive des bleuets permet de lancer la fabrication de la gâterie qui contient, selon le co-directeur de la chocolaterie Dominique Genest, trois ingrédients : des bleuets fraîchement cueillis à la main, du chocolat noir et beaucoup d’amour!

C’est la 54e saison de production de chocolats aux bleuets pour la Chocolaterie des Pères trappistes. Le populaire dessert sera plus accessible cette année avec 800 points de vente au Québec, dont 200 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dominique Genest rappelle que la fabrication des chocolats aux bleuets est liée aux conditions climatiques. En moyenne avec la nature, avec le mûrissement des bleuets, habituellement c’est plus vers les 23, 24, 25 juillet. Mais cette année, le fait que ç’a été un peu plus tôt, il y a certains endroits qui nous permettent aujourd'hui d’avoir des bleuets. C’est quelques jours plus tôt.

Le produit est unique parce qu’il est fait à partir de bleuets frais, c’est la nature qui décide quand ça commence, c’est la nature qui décide quand ça se termine aussi parce qu'il pourrait y avoir un gel le 12 août et le lendemain, on ne pourrait pas produire de bleuets enrobés. Une citation de :Dominique Genest, co-directeur de la Chocolaterie des Pères trappistes

Le produit a vu le jour en 1967, quand le frère Gérard Tremblay est arrivé à la chocolaterie avec une bonne récolte de petits fruits bleus que l’on a simplement décidé d’enrober de chocolat.