L’application audio Clubhouse s’ouvre à tous et à toutes

L’application sociale, qui a connu une croissance explosive au début de la pandémie de COVID-19, exigeait auparavant que les internautes reçoivent une invitation pour accéder à ses salons audio.

L’entreprise a souligné dans un billet de blogue qu’elle avait toujours prévu d’ouvrir l’application à tous et à toutes, mais que les invitations avaient été un moyen de modérer le nombre d’utilisateurs et utilisatrices.

Clubhouse doit faire face à la concurrence des géants des réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, ainsi que Spotify, qui ont tous lancé des services de discussions audio similaires.

Nous savons qu’il y aura beaucoup plus de hauts et de bas à mesure que nous nous développerons et que la concurrence des grands réseaux sera féroce.

Une citation de :Un porte-parle de Clubhouse