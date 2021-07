Le Bureau du coroner enquête sur la mort d’un travailleur à Chelmsford en 2017

L’enquête, qui est obligatoire en vertu de la Loi sur les coroners, aura lieu les 9 et 10 août à l’hôtel Manitoulin, à Little Current. Elle sera présidée par le Dr Steven Bodley, qui entendra environ sept témoins, selon un communiqué du ministère du Solliciteur général.

Des recommandations pourraient être faites dans l’objectif de prévenir d’autres décès.

Carl Peltier, âgé de 53 ans au moment de son décès, habitait dans la Première Nation de Wikwemikong, sur l’île Manitoulin au sud-est de Little Current.

Il a notamment travaillé pendant une dizaine d’années à la résidence pour aînés Wikwemikong Nursing Home.

Il a laissé dans le deuil sa conjointe et leurs cinq enfants, ainsi que huit petits-enfants, ses frères et sœurs et plusieurs neveux et nièces.