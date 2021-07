Google Maps : des prévisions d’achalandage dans plus de 10 000 sociétés de transport

Cette fonctionnalité était déjà accessible dans 200 villes, mais plus de 10 000 sociétés de transport s’y ajoutent dès aujourd’hui, dont celles de Québec et de Montréal.

Ces prédictions sont rendues possibles par une combinaison de technologies d’intelligence artificielle, de contributions de gens qui utilisent Google Maps et des données de localisation passées , selon un billet de blogue de Google.

Les données des utilisateurs et utilisatrices sont anonymisées et traitées de manière privée et sécuritaire , assure le géant californien.

Dans la métropole, la Société de transport de Montréal (STM) a déjà ses propres dispositifs de mesure et de prévision d’achalandage, dont elle partage les données avec les applications Chrono et Transit. Ces données ne sont pas fournies à Google pour l’instant, mais la STM dit y être favorable et indique avoir amorcé des discussions en ce sens avec l’entreprise.

Google dit par ailleurs collaborer avec les sociétés de transport des villes de Sydney, en Australie, et de New York pour offrir des prédictions encore plus précises, allant jusqu’au taux d’occupation d’une voiture de métro.