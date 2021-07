Plus de 300 foyers de la Haute-Côte-Nord auront internet haute vitesse en 2022

Les Bergeronnes, Les Escoumins, Sacré-Coeur et Tadoussac sont les villages touchés par cette initiative.

Vidéotron est être en train de recenser le nombre exact de foyers dans ces secteurs qui n’ont pas accès à un service internet haute vitesse.

Il sera ensuite possible de démarrer l’installation des équipements nécessaires à la connexion haute vitesse, qui totalise un investissement de près de 4,5 millions de dollars.

Sur cette somme, 4,2 millions de dollars seront offerts par les deux paliers gouvernementaux dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-Québec.

Ce programme vise à assurer une couverture totale de 148 000 foyers dans la province, grâce à un investissement de 826,3 millions de dollars, divisé en parts égales par Ottawa et Québec.

La couverture internet haute vitesse est parfois inégale dans la région (archives). Photo : Radio-Canada / Alex Lévesque

Qu'on soit jeune de corps ou de cœur, entrepreneur, aventurier, étudiant ou artiste, l'accès à des services d'internet haute vitesse est essentiel, à cette ère numérique, pour créer et maintenir des liens, que ce soit avec nos familles et amis, avec des collaborateurs ou avec le reste du monde , a déclaré par voie de communiqué le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

La ministre fédérale du Revenu national, Diane Lebouthillier, a quant à elle soutenu qu’il s’agissait d’une excellente nouvelle pour la Côte-Nord.