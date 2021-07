Les professeurs de l'Université Western demandent la vaccination obligatoire

Tous les étudiants, le personnel, les professeurs, les bibliothécaires et les archivistes devraient être entièrement vaccinés avant de venir sur le campus. C'est ce que demande l'association dans un communiqué publié mardi.

Tout en admettant quelques exemptions pour des raisons médicales ou religieuses, ce syndicat représentant 1500 professeurs s'inquiète de l'augmentation du variant Delta et de la possibilité d'une quatrième vague dans les mois à venir.

Tout le monde a droit à un environnement de travail et d'apprentissage sûr, et cela ne peut être réalisé que si la grande majorité des individus sur le campus sont entièrement vaccinés et que des mesures strictes de santé et de sécurité sont en place, comme une ventilation intérieure adéquate , peut-on lire dans le communiqué.

Le président de l'Université Western, Alan Shepard, s'estime à l'aise avec le plan de retour d'automne de son université. Selon lui, l'établissement est allée aussi loin qu'elle peut aller, légalement dans la mise en œuvre des politiques de vaccination.

Ce plan comprend une obligation d'avoir obtenu au moins sa première dose pour les étudiants vivant en résidence. Le guide du logement de l'université indique que les étudiants non vaccinés seront autorisés à emménager à condition qu'ils reçoivent leur première dose dans les 14 jours suivant leur arrivée.

Le guide indique également que les étudiants doivent recevoir une deuxième dose, mais ne précise pas de délai. Une clinique de vaccination devrait être mise en place sur le campus.

Plus tôt ce mois-ci, le Collège Seneca a rendu obligatoire la vaccination complète pour quiconque désire se rendre sur ses campus.

Avec les informations de CBC News