Une microbiologiste dit aux supporteurs des Roughriders d'éviter le stade Mosaic

L’experte lance un avertissement à quelques jours de l'événement sportif majeur qui prendra place au stade Mosaic de Regina. Les Roughriders ouvriront leur saison à domicile le 6 août face aux Lions de Colombie-Britannique.

Assister à ce rassemblement de grande ampleur ne nécessitera ni preuve de vaccination ni test de dépistage de la COVID-19.

Vous pouvez être à l'extérieur, mais tant que vous êtes très proche de quelqu'un d'autre, épaule contre épaule, et que vous criez et vous amusez... il y aura des cas de COVID-19 , déclare Mme Golemi-Kotra

Un avis pour les indécis

Dasantila Golemi-Kotra ajoute que de grands rassemblements en plein air dans le monde entier ont conduit à des augmentations de cas de COVID-19. Elle fait notamment référence à un festival de musique aux Pays-Bas au début du mois de juillet qui aurait été lié à environ 1 000 cas.

Elle explique aussi qu'une équipe d'épidémiologistes aux États-Unis a suivi le nombre de cas après les matchs de la Ligue nationale de football au cours de la dernière saison.

Ils ont remarqué que les pics étaient très étroitement liés à l'affluence de supporteurs , indique-t-elle.

Les résultats ont démontré que les foules de plus de 20 000 personnes entraînaient souvent une résurgence de cas locaux. En revanche, les foules plus petites, avec des personnes plus dispersées, étaient beaucoup moins susceptibles de générer une augmentation soudaine de cas.

Des risques aussi en extérieur

Dasantila Golemi-Kotra ajoute que des pics de cas ont même été causés par des événements en plein air qui exigeaient une preuve de vaccination.

Il n'y a vraiment aucun refuge, si vous voulez, pour ces grands rassemblements, tant que les gens se rassemblent à proximité les uns des autres sans se couvrir le visage, sans autres mesures de protection , précise-t-elle.

La province n’imposera pas de mesures sanitaires

Les Roughriders ont tenu à rassurer leurs supporteurs par voie de communiqué.

Nous rencontrons régulièrement les responsables de la santé publique pour nous assurer que nous suivons leurs conseils et les meilleures pratiques alors que nous accueillons à nouveau nos supporteurs dans notre stade , indique le club.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan, quant à lui, a confirmé dans un courriel que la province n'exigera pas de preuve de vaccination contre la COVID-19 pour les grands événements ou à autre fin.

Cependant, les entreprises ou les installations individuelles peuvent mettre en œuvre leurs propres politiques exigeant des masques et les clients doivent respecter la décision de l'entreprise et se conformer ou choisir de ne pas visiter l'établissement , indique la province.

Avec les informations de Mickey Djuric et Cory Coleman