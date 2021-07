[En direct] GNL Québec : le gouvernement rejette le projet

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, vient d’en faire l’annonce lors d’une conférence de presse tenue à Saguenay. Il était accompagné de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

Le gouvernement avait promis de rendre son verdict pour le projet Énergie Saguenay avant la fin de l’été.

Le projet était tributaire de l’implantation d’un gazoduc de 780 kilomètres visant à acheminer du gaz naturel de l’Ouest canadien jusqu’à Saguenay. Le gaz naturel de l’Alberta et de la Colombie-Britannique est extrait par la technique de la fracturation hydraulique, hautement polluante, ce qui a maintes fois été critiqué par des opposants au projet, notamment la Coalition Fjord.

L’implantation de la conduite souterraine était pilotée par la compagnie soeur de GNL Québec, Gazoduq. Les deux sont regroupées sous l’égide de la société en commandite Symbio Infrastructure. Le pipeline aurait été raccordé à une conduite existante dans le nord-est de l’Ontario et passer par l’Abitibi-Témiscamingue, la Haute-Mauricie et le Lac-Saint-Jean.

Rapport défavorable du BAPE

La décision du ministre Charette s’est basée sur les conclusions du Bureau d'audiences publiques sur l’environnement publiées en mars dernier. au termes d'audiences virtuelles tenues à l'automne.

Dans un rapport de 500 pages, le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement estimait que les risques dépassent les avantages pour la réalisation du projet. Les auteurs du rapport ont relevé que les retombées économiques bénéficieraient davantage à l’Ouest canadien une fois le complexe de liquéfaction en service. Les commissaires avaient aussi soulevé le fait que le projet de GNL Québec n’avait pas su gagner l’acceptabilité sociale et que la demande sur le marché mondial pour le gaz naturel liquéfié par Énergie Saguenay ne serait pas requise avant 2030. Les deux autres conditions émises par le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement étaient que le projet contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique.

GNL Québec a toujours prétendu que les 11 000 tonnes de gaz naturel liquéfié exportées annuellement à partir de Saguenay viendraient remplacer des énergies fossiles plus polluantes comme le charbon, ce qui en faisait, selon le promoteur, un projet vert. Il leur a longtemps été reproché de ne pouvoir le garantir sans contrat ferme avec un distributeur.

Au cours des dernières semaines, plusieurs difficultés se sont dressées sur le chemin de GNL Québec. La dernière en lice a été l’annonce des communautés autochtones de Mashteuiatsh, Pessamit et Essipit de rompre le dialogue avec le promoteur. Quelques jours plus tôt, on apprenait que la Société Générale, l’une des plus importantes banques françaises, avait mis un terme à sa relation avec GNL Québec.

Pêches et Océans Canada et Parcs Canada avaient émis des avis défavorables, notamment en raison des risques pour les bélugas liés à l’augmentation du trafic maritime et du bruit dans le fjord du Saguenay.

Le site de Grande-Anse avait été sélectionné par GNL Québec car il s’agit d’un port en eau profonde. Le but était d’exporter le gaz liquéfié à bord de méthaniers.

Les marchés visés étaient l’Asie et l’Europe. Une entente venait d’être annoncée avec un projet allemand où un terminal de regazéification aurait été construit avec GNL Québec comme client. Elle faisait suite à un partenariat énergétique conclu entre l’Allemagne et le Canada où le gaz naturel liquéfié (GNL) était présenté comme une énergie propre de transition par le ministère fédéral des Ressources naturelles.

