Sécheresse dans l’Ouest : Financement agricole Canada prêt à aider les agriculteurs

Afin de réduire la pression financière exercée sur les producteurs touchés par les conditions météorologiques défavorables, l'organisme envisage un accès accru à du crédit à court terme, des reports de paiement de capital ou même la modification des échéances de remboursement de prêts.

Nos clients travaillent d’arrache-pied à longueur d’année afin de produire des aliments de grande qualité pour les consommateurs canadiens et étrangers; ils méritent donc notre soutien lorsqu’ils font face à des circonstances indépendantes de leur volonté , déclare par communiqué le président-directeur général de FAC, Michael Hoffort.

Depuis le début du printemps, les agriculteurs ne peuvent compter sur des précipitations importantes. La sécheresse, conjuguée à des chaleurs exceptionnelles, a des répercussions importantes sur les cultures et la production de foin.

Les producteurs de l’Ouest canadien font de leur mieux dans des circonstances difficiles. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec FAC, ses partenaires provinciaux et les intervenants pour réagir le plus rapidement possible à la sécheresse qui sévit dans l’Ouest canadien , affirme la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, par communiqué.

Tournée pour le NPD

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan est en tournée provinciale aujourd’hui pour visiter les régions touchées par la sécheresse.

Le chef Ryan Meili et les députés Trent Wotherspoon, Carla Beck et Betty Nippi-Albright seront dans la région de McCord et près de Rockglen au cours de l’après-midi.

Nous visitons une région qui a été dévastée par cette sécheresse et nous rencontrons des producteurs et des éleveurs pour écouter leurs voix et leurs idées sur ce qui doit être fait pour les aider à s'en sortir , déclare par communiqué le porte-parole en matière d’agriculture, Trent Wotherspoon.

Ryan Meili précise que sans un secteur agricole florissant, il ne peut y avoir de reprise économique dans la province.