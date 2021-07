EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour du Manitoba sur les vaccins

Suivez en direct la mise à jour de la Dre Joss Reimer, médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Elle est accompagnée de Johanu Botha, coresponsable du groupe de travail.

Encouragée par la réponse de la population à sa campagne de vaccination, la province a entamé la phase 2 de son plan de déconfinement samedi.

Le plus important, c’est que les Manitobains continuent de se faire vacciner, a martelé le médecin hygiéniste en chef Brent Roussin, le 14 juillet, en annonçant le début de phase 2. De plus en plus de vaccinations nous permettent de continuer d’assouplir les ordonnances sanitaires.

La semaine dernière, 76,5 % des Manitobains admissibles avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 57,8 % avaient reçu les deux doses.

Une campagne qui ralentira en août

Dans un document d’information rendu public ce mercredi, le Manitoba dit s’attendre à une diminution importante des doses qui seront administrées en août, mais ne croit pas que cela nuira à l’atteinte des objectifs de vaccination pour la phase 3 de la réouverture de l’économie.

Pour que la province puisse entamer cette phase de son plan, prévue pour la fête du Travail, 80 % de la population âgée de 12 ans et plus devra avoir reçu une première dose de vaccin et plus de 75 % devra avoir reçu la deuxième dose.

Selon les projections provinciales, la demande pour les vaccins continuera d’augmenter au cours du mois de juillet, en particulier pour les deuxièmes doses. Les projections quotidiennes indiquent 15 000 doses administrées ce mercredi, et près de 25 000 le 30 juillet.

Au cours des 10 premiers jours du mois d'août, le nombre de doses injectées chaque jour diminuera pour se situer entre 1000 et 6000.

Cette baisse s'accorde avec une diminution de la livraison de vaccins confirmée par le gouvernement fédéral.

Le Manitoba s'attend à recevoir 147 000 doses de doses du vaccin de Pfizer au cours de la semaine du 26 juillet, puis 90 000 doses par semaine au cours des deux semaines qui suivront. Aucune autre livraison du vaccin Pfizer n’a été confirmée après la mi-août, et aucune livraison du vaccin de Moderna ou autre n’a été confirmée pour le reste du mois.

La semaine dernière, Brian Pallister soulignait que seules 24 000 personnes supplémentaires devaient obtenir leur première dose de vaccin et 87 000, leur deuxième dose, pour que la province puisse revenir à la normale .

Pour accélérer sa campagne de vaccination, la province a mis sur pied différentes initiatives, comme un vaccin-o-thon, des cliniques mobiles dans les parcs provinciaux et une loterie de deux millions de dollars.

