De nombreuses lacunes constatées par la CNESST chez Viandes du Breton ce printemps

L'inspecteur de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail qui a visité l'usine de Viandes du Breton, à Rivière-du-Loup, à quelques reprises entre février et mai 2021 a constaté de nombreuses lacunes dans l'application des mesures sanitaires pour contrer la propagation du virus de la COVID-19 dans l'entreprise. Masques portés sous le nez, manque de contrôles des superviseurs, rassemblements de travailleurs dans certains coins de l'usine et distribution de masques non approuvés figurent parmi les problèmes soulevés dont l'ensemble a été réglé depuis, selon la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .