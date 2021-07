Le festival de courts métrages Short Nite de retour sur Fortnite

Quelques mois après une première projection de courts métrages d’animation, Epic donne une deuxième fois rendez-vous aux joueurs et joueuses dans le jeu vidéo Fortnite pour regarder des films lors du festival Short Nite 2.

Les adeptes du jeu de battle royale peuvent s’attendre à une série de courts métrages d'animation en ligne réalisés par de jeunes créateurs et créatrices , selon Epic.

Bien que le développeur n’a pas annoncé encore la liste complète des films qui seront présentés, on peut déjà compter sur deux courts métrages mettant en vedette le personnage Gildedguy, dont le nouveau Gildedguy Gets Up!.

Pour l’occasion, les admirateurs et admiratrices de Gildedguy pourront se procurer dans la boutique en ligne un costume (skin) à l’image du personnage dès le 22 juillet à 20 h.

Les œuvres seront diffusées en continu et chaque séance durera 40 minutes. Les joueurs et joueuses devront se rendre dans le mode Party Royale sans combat de Fortnite pour les regarder.

La précédente mouture de Short Nite a présenté 12 films, dont Bench, réalisé par Rich Webber, Lynx & Birds, du studio BlueZoo, et Catastrophe, réalisé par Jamille van Wijngaarden.

La scène virtuelle de Fortnite a déjà accueilli des artistes comme le rappeur Travis Scott et le DJ deadmau5, ainsi que présenté une soirée cinéma en hommage au réalisateur Christopher Nolan.

Le festival Short Nite 2 se déroule du 23 au 25 juillet.