Le Festival Stradivaria sur la route pour des concerts allant « de Mozart à Kaïn »

« On couvre bien sûr le classique parce que c’est notre ADN principal, mais aussi on fusionne avec le jazz, la pop, le rock, donc vraiment, on en a pour tous les goûts. » C’est ainsi qu’Alexandre Da Costa, directeur artistique du Festival Stradivaria, résume sa programmation qui s’échelonne jusqu’au 19 septembre.

Celui qui est également chef attitré de l’Orchestre symphonique de Longueuil voyagera avec ses musiciens et musiciennes pour offrir des concerts durant l’été.

Mais il a également programmé un spectacle de Kaïn le 28 août à Labelle, un concert de Qw4rtz le 27 août et un autre de la chanteuse jazz Kim Richardson le 14 août à Nominingue.

Décoincer la musique classique

Alexandre Da Costa aime mélanger les genres pour que la musique classique s’ouvre.

Je ne vois pas pourquoi on changerait de mentalité quand on va dans un concert jazz, pop, ou classique, a-t-il expliqué à la chroniqueuse culturelle de l’émission Tout un matin, Claudia Hébert. On va écouter des artistes qui ont une originalité bien à eux.

Rappelons-nous qu’il y a seulement deux types de musique dans la vie : la bonne et la mauvaise. Et nous, on choisit toujours la bonne , a-t-il poursuivi.

Et qu’est-ce qui relie l’ ADN classique du festival à la musique de Kaïn? Je reconnais énormément de musique classique dans Kaïn, a indiqué Alexandre Da Costa. Je reconnais des formules qui ont été utilisées au 18e, au 19e siècle dans des opéras.

Toute bonne musique a une base classique, a-t-il ajouté. La musique classique, c’était la musique pop il y a 100, 200, 300 ans. Dans 100 ans, la musique qu’on fait aujourd’hui va être considérée comme classique.

Anciennement nommé Festival International Hautes-Laurentides, le Festival Stradivaria s’étale de la fin juin au mois de septembre. Les événements qui restent à l’horaire se tiendront surtout dans la région des Laurentides. La programmation complète est disponible sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) .