Procès de Linda O'Leary : Kevin O'Leary dit que sa femme est une experte de la navigation

Le procès de Linda O'Leary se déroule à Parry Sound.

Kevin O'Leary, qui témoigne de Los Angeles par vidéoconférence, affirme que sa conjointe est une excellente conductrice, prudente, alerte et qu'elle n'était pas ivre le soir de la collision du 24 août 2019 sur le Lac Joseph.

Linda a grandi dans une famille qui se passionne pour les bateaux , déclare-t-il d'entrée de jeu au début de son témoignage.

Kevin O'Leary assure que c'est sa femme qui conduit le plus souvent les deux bateaux Cobalt et Malibu que sa famille possède. Je peux les conduire, mais je ne suis pas très doué pour les amarrer à quai, mes enfants sont meilleurs que moi et Linda conduit toujours la nuit à ma place , précise-t-il.

Il dit qu'il ne sait pas combien de fois il a laissé sa femme conduire le Cobalt, en prenant le siège de passagers. Des milliers de fois en 20 ans j'imagine.

L'avocat Brian Greenspan représente Linda O'Leary. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

L'homme d'affaires ajoute que son épouse se fait un point d'honneur de toujours vérifier l'embarcation avant de partir sur le lac : le niveau d'essence, la présence de lampes de poche, le nombre de gilets de sauvetage à bord, la hauteur des bouées d'amortissage, l'extincteur, etc.

Il assure que sa conjointe a suivi le même rituel lorsqu'ils sont allés dîner ce soir-là avec une amie chez des voisins, qui possèdent une résidence secondaire sur le lac à sept minutes de trajet de chez eux.

C'était une soirée un peu habillée chez les Smith, alors Linda et Allison s'étaient coiffées en conséquence et ma femme a conduit le Cobalt lentement pour éviter que le vent ne démêle leurs coiffures , ajoute-t-il en précisant que le bateau ne devait pas aller plus vite que 24 km/h.

Kevin O'Leary, ici en entrevue à une date indéterminée, est un célèbre homme d'affaires né à Montréal. Photo : Radio-Canada

M. O'Leary ne se souvient pas d'avoir vu sa femme boire du vin à table, parce qu'elle n'était pas assise à ses côtés chez leurs amis. Elle en a peut-être bu, mais elle savait qu'elle était la conductrice désignée pour rentrer à la maison après le repas , dit-il.

Il explique que tout allait bien lorsqu'ils ont quitté le quai des Smith et que son épouse connaissait bien le chemin du retour de nuit en suivant le rivage des îles avoisinantes.

Collision mortelle

M. O'Leary affirme que sa femme était prudente et qu'elle ne conduisait pas vite. Le lac était noir, c'était une nuit calme, sans vent ni lune, on n'apercevait que quelques lumières des résidences sur la rive déclare-t-il.

Il déclare qu'on n'entendait ni ne voyait rien sur le lac avant d'apercevoir quelques secondes avant la collision un bateau à trois pieds de lui.

Il n'y avait aucune lumière à bord, aucune silhouette n'était visible, comme si un voile le recouvrait... il faut déployer des efforts d'imagination pour rendre une embarcation aussi invisible. Une citation de :Kevin O'Leary, conjoint de l'accusée

M. O'Leary soutient que le chaos a suivi la collision et que l'embarcation qu'ils avaient percutée s'était tout d'un coup illuminée comme un sapin de Noël . Nous ne savions pas ce qui venait de nous arriver , souligne-t-il.

Il précise qu'il s'est occupé de sa femme et de son amie Allison qui avait une coupure à la tête. Il n'y a eu aucune communication entre les bateaux au moment où notre Cobalt a dérivé vers la droite... c'était très bizarre , dit-il.

La résidence secondaire des O'Leary sur le lac Joseph. Photo : CBC

Selon Kevin O'Leary, Linda pensait qu'elle venait d'entrer en collision avec la seconde embarcation de sa famille, le Malibu, qui est plus imposante que le Cobalt. Elle criait : "Est-ce que c'est vous les enfants?" , en faisant référence à leur fils Trevor qui était resté chez eux avec des amis cette nuit-là.

M. O'Leary dit que Mme O'Leary a alors repris la route pour retourner à leur résidence. Il dit qu'il ne savait pas encore que l'accident avait fait des morts et des blessés dans l'autre bateau.

Trevor, qui avait entendu la collision, avait appelé son père pour savoir ce qui s'était passé avant d'appeler le 911 pour requérir une ambulance. Je me doutais que la police arriverait également, parce que Trevor avait spécifié à l'opératrice qu'il venait d'y avoir un accident de bateau sur le lac Joseph , poursuit-il.

Le témoin de la défense explique que sa femme, Allison et lui ont repris leurs esprits sur le quai de leur hangar à bateaux, en s'attardant à la blessure de leur amie à la tête en attendant les secours.

Le palais de justice de Parry Sound, où se tient le procès devant juge seul. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

M. O'Leary dit ignorer si son épouse a pris un verre après l'accident en attendant la police et l'ambulance. Les policiers m'ont interdit de monter la voir à l'étage dans le hangar, où nous avons hissé le Colbalt hors de l'eau au retour , se rappelle-t-il.

Il souligne qu'il n'a vu son épouse que 2 heures plus tard, dans la cuisine de la résidence principale, et qu'il s'est alors aperçu qu'elle souffrait d'un pied. Elle n'a toutefois pas voulu accompagner les ambulanciers à l'hôpital, parce qu'elle pensait que c'était une foulure et non une cassure , précise-t-il.

L'homme d'affaires insiste pour dire qu'il n'a pas vu sa femme boire de la journée de toute façon, ni senti d'alcool sur elle dans l'après-midi, durant le trajet en bateau chez leurs amis ou après la soirée avant de rentrer chez eux.

Le procès se poursuit avec le contre-interrogatoire de la Couronne.