Le maire Watson en a fait l’annonce mercredi lors de la dernière session du conseil municipal avant la pause estivale. La Ville passe ainsi à un niveau inférieur de son programme de gestion des mesures d’urgence, soit le niveau d’alerte.

La pandémie n'est certainement pas terminée, mais nous continuons de faire de grands progrès à Ottawa en matière de taux de vaccination élevés, de faibles taux d'hospitalisation et d'autres indicateurs clés de santé publique , a dit le maire Watson lors de son discours d’ouverture de la réunion.

Le maire Jim Watson a annoncé la levée de l'état d'urgence à Ottawa mercredi. Photo : Ville d'Ottawa

Nous avons franchi une autre étape importante dans notre lutte contre la COVID-19 alors que nous nous rapprochons de l'immunité communautaire. Une citation de :Jim Watson, maire d’Ottawa

Bien que la Ville continue d’appliquer le Plan municipal de mesures d’urgence pour gérer les interventions dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les pouvoirs qui lui étaient conférés en vertu de l’état d’urgence ne sont plus jugés nécessaires , écrit la Ville dans un communiqué.

Bien qu’une étape considérable soit franchie vers le retour à une ville ouverte et en santé, d’importantes mesures de santé publique demeurent en vigueur , peut-on lire.

Santé publique Ottawa (SPO) continue d’observer des signes positifs dans sa lutte contre la COVID-19, avec très peu de nouveaux cas, dont plusieurs jours consécutifs sans nouveau cas et sans nouvelle éclosion.

Le taux de vaccination contre la COVID-19 a aussi eu un impact dans la décision de la ville. En date du 21 juillet 2021, 83 % des résidents de 18 ans et plus en ont reçu une dose et 68 % en ont reçu deux.

Ottawa n’est pas la première municipalité ontarienne à faire de la sorte. Les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, les comtés unis de Prescott-Russell et la ville de Cornwall ont en effet levé leur état d'urgence le 30 juin.

