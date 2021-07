Les feux de forêt en Colombie-Britannique, qui forcent l’évacuation de milliers de résidents, mobilisent plus de 3000 pompiers qui travaillent « sans relâche, 24 heures sur 24 », assure le responsable du service BC Wildfire, Cliff Chapman.

À Osoyoos, dans l’Okanagan, la vigneronne Séverine Pinte en est un témoin de premier plan : le feu, dit-elle, s’est retrouvé à moins de 10 mètres des vignes.

Il n’y a pas de mot pour remercier tout ce que font les pompiers , dit celle qui est sous alerte d’évacuation. Ils font un manège incessant. Dès que le jour se lève, les hélicoptères tournent .

Les feux en chiffres 1156 feux déclenchés depuis le 1 er avril (296 actifs)

avril (296 actifs) 3105 kilomètres carrés de terres brûlées

3078 propriétés sous ordre d’évacuation

16 225 propriétés sous alerte d'évacuation

Du renfort attendu

Parmi les équipes sur le terrain, 135 pompiers proviennent de l'extérieur de la Colombie-Britannique, du Québec notamment.

Plus de 350 membres des forces armées canadiennes et une centaine de pompiers en provenance du Mexique viendront également porter main-forte aux équipes actives sur le terrain et dans les airs au cours des prochains jours.

Le feu Nk'Mip s'est propagé rapidement dans l'Okanagan. Photo : Mike Fitzpatrick

En plus de combattre les feux actifs, des équipes sont positionnées aux endroits où l'on craint la foudre, responsable de la majorité des incendies, explique la porte-parole de BC Wildfire, Taylor Colman.

Nous ne pouvons pas tout prévoir, mais nos équipes sont positionnées pour être en mesure de réagir rapidement. Une citation de :Taylor Colman, BC Wildfire

La sécheresse record qu’a connue la Colombie-Britannique au printemps, aggravée par le dôme de chaleur survenu en juin, fait en sorte que les sols sont secs en profondeur, pas seulement à la surface , détaille-t-elle.

Alors que l’activité de foudre est plus dynamique que les années précédentes, les feux se déclenchent et se propagent à un rythme significatif , lorsque comparé aux autres saisons d’incendies qu’a connues la province, reconnaît Cliff Champan. Il s'agit d'une saison dévastatrice , dit-il.

Des milliers de personnes évacuées ou prêtes à se déplacer

Nous avons un long chemin à parcourir avant la fin de la saison , rappelle Taylor Colman.

Mercredi, le gouvernement provincial a décrété l'état d'urgence, une mesure qui lui permet, entre autres, d'ordonner des évacuations de masse et de réquisitionner des espaces d'hébergements pour les personnes évacuées.

À travers la province, un ordre d'évacuation est actuellement en vigueur pour plus de 3078 propriétés, notamment à Sicamous, Oliver et Osoyoos.

Avec des informations d'Alexandre Lepoutre