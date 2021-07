La frontière terrestre américaine fermée au moins jusqu’au 21 août

Dans une note publiée sur le site web du registre fédéral des États-Unis, le gouvernement américain soutient que malgré une avancée de l’opération de vaccination, la réouverture de la frontière avec le Canada pose un risque trop élevé.

Compte tenu de l'apparition et de la transmission et de la propagation continues de la COVID-19 aux États-Unis et dans le monde, le secrétaire a déterminé que le risque de transmission et de propagation continue du virus associé à la COVID-19 entre les États-Unis et le Canada constitue une menace spécifique permanente pour la vie humaine ou pour les intérêts nationaux , a écrit le gouvernement.

Cette prolongation vient à échéance à 0 h 01, le 21 août.

Le gouvernement canadien a annoncé mardi que la frontière canadienne sera rouverte aux Américains pleinement vaccinés dès le 9 août.

La semaine dernière, alors qu’elle était questionnée sur la reprise des voyages internationaux, la porte-parole du président Joe Biden, Jen Psaki, a répondu que l’administration démocrate continuera de donner priorité à la santé publique.

Nous devons être vigilants, en particulier en ce qui concerne la propagation des variants, et nous rouvrirons lorsque les experts en santé estimeront qu’il est sécuritaire de le faire , avait-elle ajouté.

Le variant Delta, d’abord découvert en Inde et dont la contagiosité surpasse celle des autres variants de la COVID-19, est désormais le variant dominant aux États-Unis, selon les projections des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ( CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies ) publiées au début de juillet.

Selon ces projections, la variant Delta représente 51,7 % des nouveaux cas de COVID-19, devant le variant Alpha, qui représente 28 % des cas.

Comme le craignaient les autorités sanitaires américaines, le variant Delta a connu une hausse fulgurante : pour la période précédente de deux semaines, il représentait 30,4 % des cas, derrière le variant Alpha, alors à 44,2 %.

Avec les informations de CBC News