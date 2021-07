Le variant Delta fait planer le spectre d’une quatrième vague sur le Canada

Quand on regarde des pays [où les citoyens] se sont fait quasiment aussi bien vacciner que nous, comme en Angleterre, en France, en Israël, il y a maintenant une recrudescence du nombre d’infections, due probablement au fait que ce variant va beaucoup plus vite , a-t-il affirmé mercredi en entrevue à Tout un matin.

C’est clair qu’il va y avoir une vague additionnelle dans plusieurs pays, et ça va probablement nous rejoindre aussi au Canada et au Québec, [et ça] va être dû à Delta. Une citation de :André Veillette, immunologiste

Au Royaume-Uni, où 68 % de la population adulte est entièrement vaccinée, les autorités recensent plus de 45 000 nouvelles infections par jour, dont 99 % sont attribuables au variant Delta, initialement apparu en Inde.

En Israël, le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 atteint dorénavant 1400, soit environ dix fois plus qu’il y a tout juste un mois, même si 60 % de la population est entièrement vaccinée.

En France, où 58 % des adultes sont intégralement vaccinés, le nombre d’infections quotidiennes a maintenant franchi la barre des 18 000, avec une progression hebdomadaire sans précédent depuis le début de la pandémie.

Aux États-Unis, 49 % de la population totale a reçu deux doses de vaccin, mais le nombre de cas a tout de même progressé de près de 200 % depuis deux semaines et atteint maintenant 38 000 sur une base quotidienne.

La hausse est de plus de 738 % en Alabama, de 419 % en Floride et de 225 % au Mississippi, selon les données compilées par le New York Times.

Le variant Delta est plus agressif que les variants qu’on avait auparavant, incluant la souche initiale, et on sait qu’il se transmet beaucoup plus vite. Et on ne connaît pas vraiment toutes ses caractéristiques. Une citation de :André Veillette, immunologiste

Dans tous ces pays, les autorités signalent que la grande majorité des nouvelles infections, qui se traduisent aussi par une légère hausse du nombre d’hospitalisations et de morts, touchent des gens qui ne sont pas complètement vaccinés.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, avait fait le même constat dans la province la semaine dernière.

Un variant qui n'est pas encore dominant au Canada

Au Canada, près de 69 % de la population a reçu une dose de vaccin et 43,7 % en a reçu deux, selon les dernières données de l’Agence de la santé publique du Canada ( ASPCAgence de la santé publique du Canada ).

Selon le Dr Veillette, le variant Delta compte cependant pour moins de 5 % des 400 cas de COVID-19 signalés quotidiennement au Canada.

Le mois dernier, l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada a cependant prévenu que l’essor de ce variant, conjugué à une augmentation de 50 % des contacts des citoyens, pourrait entraîner environ 2000 nouveaux cas par jour au pays dès le mois d'août.

Selon ces prévisions, la capacité hospitalière au pays pourrait être dépassée en janvier 2022 si une nouvelle vague était causée par le variant Delta.

Il pourrait alors y avoir 30 hospitalisations pour 100 000 habitants en janvier prochain, soit deux fois plus qu’au plus fort de la crise cet hiver.

Selon l’immunologiste André Veillette, qui est membre de l'Institut de recherches cliniques de Montréal, la vaccination demeure le meilleur moyen d’endiguer la progression la maladie, mais pas le seul.

L’avantage qu’on a, quand même, c’est qu’on a eu beaucoup de gens qui ont été vaccinés, alors les gens vaccinés devraient être beaucoup moins malades, quoiqu’il y en a à peu près 10 % qui vont probablement aboutir à l’hôpital, parce que la protection par le vaccin n’est pas totale – c’est à peu près 90 % , explique-t-il.

Les gens non vaccinés risquent d’en arracher , prévient-il cependant. Ils risquent de l’attraper et ils risquent d’avoir toutes les complications .

Il y a des gens qui sont à peine symptomatiques, il y a des gens qui ont juste un rhume, mais il ne faut pas oublier qu’il y a des gens qui vont aboutir à l’hôpital, il y a des décès et il y a ce qu’on appelle la COVID longue. […] Donc, ce n’est pas bon si on va avoir plus de cas au Québec et au Canada, et c’est probable qu’on va l’avoir. Une citation de :André Veillette, immunologiste

Selon lui, la situation épidémiologique commande tout de même que les gens demeurent prudents et ne laissent pas tomber toutes les mesures sanitaires préconisées au cours des derniers mois.

Même pour les gens vaccinés, il y a encore une place pour porter les masques, surtout à l’intérieur, dans des endroits qui sont mal ventilés. Dans le contexte d’une augmentation des cas, même les gens qui sont vaccinés devraient considérer porter des masques , estime M. Veillette.

Il soutient aussi qu’il faut continuer de chercher à améliorer la ventilation, notamment dans les écoles et les bâtiments plus vieux, où elle est souvent déficiente.