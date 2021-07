Feux de forêt : d’autres communautés autochtones évacuées en Ontario

Le ministère du Solliciteur général de l'Ontario a annoncé la mise en place de l’évacuation mardi, expliquant que cette mesure permettrait de réduire les risques alors que les pompiers travaillent à maîtriser les incendies qui brûlent à proximité des communautés autochtones.

La province n'a pas précisé où les résidents des communautés seront logés, mais la Ville de Sault-Sainte-Marie affirme dans un communiqué qu’elle hébergera une centaine de résidents de North Spirit Lake à compter de mercredi.

Les Premières Nations de North Spirit Lake et Cat Lake sont situées dans le Nord-ouest ontarien. Photo : Radio-Canada

Pas de ralentissement dans la progression des feux

Mardi après-midi, la carte interactive des incendies de forêt de la province montrait deux nouvelles incendies près de North Spirit Lake.

Red Lake 129, à l'ouest de la communauté, n’est pas maîtrisé et couvre 8 hectares. Au sud de la communauté, Red Lake 140 n’est pas maîtrisé non plus, et couvre 17 hectares.

En date de mardi soir, 170 feux de forêt étaient actifs dans le Nord de l’Ontario, dont 78 qui n'étaient pas maîtrisés. Photo : MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES ET DES FORÊTS

Du côté de Cat Lake, il y a plusieurs feux dangereux qui brûlent à proximité de la ville. On trouve notamment :

Sioux Lookout 60; un feu non maîtrisé de 850 hectares situé à l'ouest de la communauté

Sioux Lookout 81; un incendie non maîtrisé découvert mardi qui brûle près de Sioux Lookout 60

Sioux Lookout 59; est sous observation et brûle sur 10 hectares au nord de la communauté

Sioux Lookout 47; est sous observation au nord de la ville, et couvre 20 000 hectares.

Les évacués accueillis dans le Nord

Thunder Bay, Kapuskasing, Cochrane, Cornwall, Sioux Lookout, Dryden, Timmins et Sudbury hébergent présentement ceux qui ont fuit les feux.

Jusqu'à présent, les Premières Nations de Deer Lake et de Poplar Hill ont été complétement évacuées.

Du côté de Pikangikum, l’évacuation est toujours en cours. En date de lundi dernier, 1080 habitants de Pikangikum avaient quitté la communauté.

Des résidents de Red Lake ont aussi volontairement quitté la communauté, même si aucun ordre d’évacuation n’a été donné pour le moment.

Les résidents de Red Lake se tiennent prêts à évacuer si nécessaire (Archives). Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Dans sa mise à jour quotidienne, le maire de Red Lake, Fred Mota, a souligné que les conditions météorologiques seront favorables au cours des deux prochaines journées, mais a rappelé que la situation pourrait changer rapidement.

Avec les informations de CBC