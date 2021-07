L’armée envoyée en renfort pour aider à combattre les feux de forêt au Manitoba

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, en a fait l’annonce sur Twitter, mardi soir. Le ministre a ainsi approuvé une demande de la province pour aider à combattre les quelque 130 feux qui y font rage.

À l’heure actuelle, 1300 personnes vivant dans quatre Premières Nations à l’est du lac Winnipeg ont été évacuées vers des hôtels à Brandon et Winnipeg.

L’évacuation totale de la Première Nation de Bloodvein était d’ailleurs en cours mardi soir selon la Croix-Rouge canadienne. La veille, ce sont les Premières Nations de Pauingassi et Little Grand Rapids qui avaient été évacuées.

On est émotif, on est perdus. On est inquiet pour notre communauté, est-ce qu’elle est en train de brûler? , a déclaré Kim Scott, une résidente de la Première Nation de Bloodvein rencontrée devant l’hôtel Quest Inn, à Winnipeg, mardi.

Et la Croix-Rouge s’attend à ce que 1600 personnes soient entièrement déplacées des communautés de l’est du Manitoba.

Situation dans le Nord-Ouest ontarien

Dans le nord-ouest de l’Ontario, 149 incendies de forêt sont encore actifs, dont 48 qui sont nouvellement rapportés.

Près de 1600 résidents des Premières Nations de Poplar Hill, de Deer Lake et de Pikangikum en Ontario ont été évacués par avion, tandis que les évacuations devraient commencer très prochainement pour les Premières Nations de North Spirit Lake et de Cat Lake.