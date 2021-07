Plus de motomarines doit aller avec plus de sécurité sur l’eau

Avec les vacances à la maison, les Québécois ont changé d’autres options pour avoir du plaisir près de chez eux. Les sports motorisés, dont la motomarine, sont venus se positionner pour avoir du plaisir sur les plans d'eau au Québec , explique la directrice marketing Sea-doo et Ski-Doo chez BRP, Annick Lauzon.

BRP a mis en place un programme de conducteurs responsables.

Nous invitons les gens à se renseigner sur les bonnes pratiques et les bons comportements à adopter sur les plans d’eau. On veut s’assurer d’une cohabitation harmonieuse avec les autres utilisateurs que les riverains , indique Mme Lauzon.

Elle signale que le permis de conducteur d’embarcation de plaisance est obligatoire.