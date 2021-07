Relations Couronne-Autochtones : un lieu de travail « toxique », selon d'anciens employés

Au moins une plainte verbale au sujet de l'environnement de travail a été envoyée à la ministre elle-même, tandis qu'une plainte verbale distincte a été transmise à sa chef de cabinet, Sarah Welch, ont déclaré d'ex-employés à CBC.

Trois plaintes verbales ont également été acheminées à des représentants au cabinet du premier ministre Justin Trudeau, mais elles n'ont donné lieu à aucune action, selon d'anciens membres du personnel.

Mme Bennett ne voulait pas en entendre parler , a déclaré un ancien membre de l’équipe du bureau ministériel.

CBCCanadian Broadcasting Corporation s'est entretenu avec plus d'une demi-douzaine d'anciens membres du personnel autochtones et non autochtones qui ont travaillé au bureau de la ministre Bennett entre 2016 et 2020. Leur identité est gardée confidentielle, car ces personnes craignent d'éventuelles répercussions dans leur lieu de travail.

Les bonnes personnes ne restent pas dans un environnement toxique

L'atmosphère au bureau était très toxique , selon un ancien membre du personnel ministériel. Cela […] a affecté la capacité du bureau de vraiment faire bouger les choses. Les bonnes personnes ne restent pas dans un environnement toxique.

D'anciens membres du personnel ont aussi déclaré que les employés autochtones du bureau de Mme Bennett étaient marginalisés, que leurs opinions étaient régulièrement rejetées et qu'ils étaient souvent exclus des décisions importantes concernant leurs dossiers.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a déclaré dans un communiqué qu'elle craignait que les anciens membres du personnel aient le sentiment qu'ils n'étaient pas valorisés (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le mandat de Mme Bennett dans un portefeuille des Affaires autochtones est le deuxième en importance de tous les ministres fédéraux depuis 1966, lorsque les Affaires indiennes sont devenues un ministère autonome.

Elle est entrée au cabinet après avoir fait sa marque dans les enjeux des Autochtones à la suite de son plaidoyer en faveur des droits des peuples des Premières Nations lors du mouvement Idle No More , entre la fin de 2012 et le début de 2013.

Mme Bennett a été nommée ministre des Affaires autochtones en novembre 2015 et elle est devenue ministre des Relations Couronne-Autochtones en août 2017. Cette même année, Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) a été remplacé par deux nouveaux ministères, soit Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et Services aux Autochtones Canada (SAC).

RCAANCRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada compte par ailleurs deux ministres, soit Carolyn Bennett aux Relations Couronne-Autochtones et Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord.

Paternalisme et dysfonctionnement

Certains anciens membres du personnel ont déclaré qu'ils croyait vraiment que Mme Bennett se souciait profondément des peuples autochtones . Ils ont dit qu'elle voulait effectuer un changement, mais le paternalisme et un environnement de bureau dysfonctionnel ont entravé les progrès.

Elle est très convaincue qu’elle connaît la solution, qu'elle fait les choses de la bonne façon et elle méprise quiconque ne le voit pas de sa manière , a estimé un ancien membre du personnel.

D'ex-employés ont décrit un environnement de travail clanique , dysfonctionnel et souvent chaotique autour d'un cercle restreint de confidents de Mme Bennett, ce qui aurait favorisé le personnel non autochtone.

Un autre témoin a allégué que l'objectivité d'un membre du personnel autochtone sur les questions liées aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées a été mise en question par Sarah Welch.

Une autre personne qui a travaillé au sein du ministère a déclaré qu'Emmaline English, une conseillère politique promue par la suite au poste de directrice des politiques, aurait dit à un membre du personnel autochtone que son peuple devrait oublier les atrocités commises par le Canada envers les peuples autochtones et passer à autre chose .

Le même employé autochtone a également été informé par Mme English que le fait de discuter d'un parent assassiné lors d'une réunion interne sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées n'était pas justifié , a déclaré un autre membre du personnel qui a assisté à la réunion.

Ces problèmes ont été portés à la connaissance de Mme Welch, mais elle a refusé d'en discuter, ont témoigné d'anciens membres du personnel.

L'affaire a été portée devant un responsable du cabinet du premier ministre qui n'a pas non plus répondu à ces questions, selon d'anciens membres du personnel.

Parti pris inconscient de l’équipe de Mme Bennett

Emmaline English n'a pas répondu à la demande de commentaires de CBCCanadian Broadcasting Corporation .

D'anciens membres du personnel ont déclaré que le parti pris inconscient du cercle restreint de la ministre Bennett et son refus d'écouter les points de vue du personnel autochtone auraient conduit le bureau à perdre de vue les réalités politiques sur le terrain dans les communautés autochtones.

Cela aurait notamment permis au bureau d'être pris au dépourvu par les manifestations des Premières Nations qui ont balayé le pays à l'hiver 2020 à propos de la construction d'un gazoduc en Colombie-Britannique, ont avancé d'anciens employés.

Henri François Girard appuie la nation Wet'suwet'en qui s'oppose à la réalisation du gazoduc Coastal GasLink, en Colombie-Britannique (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je ne sais pas dans quelle mesure les problèmes au fil des ans sont dus à la ministre et à sa compétence par rapport aux personnes qu'elle avait autour d'elle , a dit un ancien membre du personnel.

Un autre a estimé que le fait de ne pas écouter les employés autochtones a mis Mme Bennett dans l’embarras en 2018 , lors de l'élection du chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN) à Vancouver.

Un employé autochtone avait dit à Mme Welch que la ministre Bennett ne devrait pas se présenter à Vancouver avant que les chefs aient choisi le nouveau représentant de l' APNAssemblée des Premières Nations , selon un ancien membre du personnel.

Mais Mme Bennett s'est présentée et a rencontré les chefs albertains le matin du vote, remporté par le chef sortant Perry Bellegarde. Ceci a conduit à des déclarations de trois des quatre candidats, selon lesquels le ministre s'immisçait dans la politique interne de l' APNAssemblée des Premières Nations .

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, s'entretient avec la ministre des Affaires autochtones et du Nord de l'époque, Carolyn Bennett, avant le début de l'assemblée spéciale des chefs de l'Assemblée des Premières Nations à Gatineau, au Québec, le mardi 6 décembre 2016. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La ministre Bennett a dû reconnaître la controverse dans un discours devant les chefs de l' APNAssemblée des Premières Nations après l'élection.

D'anciens membres du personnel ont aussi déclaré que Mme Bennett avait surestimé sa relation avec les dirigeants des Premières Nations et s'était trop appuyée sur Perry Bellegarde lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions, comme le choix des personnes pour les nominations.

Lorsque le personnel a soulevé des préoccupations au sujet de la dépendance du ministre à l'égard de l' APNAssemblée des Premières Nations , ils auraient été retirés des dossiers, ont déclaré d'anciens membres du personnel.

Si vous étiez un favori de la ministre, vos dossiers politiques étaient placés en tête de liste et si vous ne l'étiez pas, ils étaient en quelque sorte détournés , a rapporté un ex-membre de l’équipe.

Je suis très préoccupée , dit la ministre Bennett

CBC a envoyé à mesdames Bennett et Welch une liste de questions détaillées sur ces allégations.

Dans une déclaration qu'elle a envoyée à CBC, la ministre Bennett a déclaré qu'elle s'était toujours concentrée sur la création d'un environnement de travail inclusif qui respectait tous les membres de son équipe.

Il était impératif pour moi que les voix des membres autochtones de notre équipe soient entendues. Je crains très fort qu'un ancien membre du personnel pense qu'il ne fait pas partie intégrante de notre équipe ou que ses points de vue ne soient pas valorisés. Je suis très reconnaissant de l’apport des membres autochtones et non autochtones dans mon équipe , a écrit Mme Bennett.

Elle a souligné que, chaque fois que des problèmes de ressources humaines survenaient dans son bureau, ils étaient pris au sérieux et traités rapidement , menant même à un congédiement dans au moins un cas.

De son côté, le cabinet du premier ministre n'a pas voulu commenter le dossier. Une source gouvernementale de haut niveau a toutefois déclaré à CBCCanadian Broadcasting Corporation que les représentants n'avaient aucune trace de plaintes du genre au sujet du bureau de la ministre Bennett.

Selon d'anciens membres du personnel, au moins 11 Autochtones ont joint puis quitté le bureau de Mme Bennett depuis qu'elle s'est vu confier le portefeuille des Affaires autochtones en 2017.

Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vite réalisé que ma présence était symbolique , a déclaré un ancien membre du personnel.

J'étais là pour assister à des événements avec elle, pour qu’elle ait un membre des Premières Nations à ses côtés et qu’on voit qu’elle n’avait pas uniquement du personnel non autochtone , a ajouté cette personne. Ma voix n'a jamais été entendue, mon expérience n'a jamais eu d'importance. Parce qu'ils étaient blancs et qu'ils avaient été dans une communauté autochtone, ils en savaient plus, ils avaient une meilleure connaissance.

D'après les informations de Jorge Barrera