Semaine de la Fierté : un spectacle de drag queens dans un restaurant de fish & chips

C’est la première fois qu’un spectacle de drag queens a lieu dans ce restaurant de la route Freshwater.

Les banquettes alignées des deux côtés de la salle à manger ont permis de créer une piste sur laquelle les artistes ont offert leurs performances.

Six drag queens ont débarqué mardi dans la salle à manger du Ches's Fish and Chips pour donner une performance devant leurs admirateurs qui ont également mangé sur place. Photo : CBC / Mike Moore

Le spectacle a été donné par la troupe de drag queens Haus of Trout, menée par Nathan Barnes (alias : Roxie Cotton.)

Nathan Barnes travaille près de ce restaurant.

Je réfléchissais à un endroit où donner des spectacles lors de la Fierté. Un jour, en sortant du travail, j’ai senti l’odeur du poisson-frites et j’ai pensé que ce serait parfait pour la Haus of Trout , raconte Nathan Barnes.

Il n’y a rien de plus emblématique que ça! C’est local. Nous essayons de combiner la culture terre-neuvienne avec la culture drag actuelle. Une citation de :Nathan Barnes

Nathan Barnes affirme que de plus en plus de spectacles de drag queens ont lieu dans des restaurants de Saint-Jean. Il s’agit d’une nouvelle façon de se produire en spectacle.

Les banquettes en ligne s’alignent des deux côtés de la salle à manger, ce qui permet de créer une piste pour les drag queens comme Herpaghonna. Photo : CBC / Mike Moore

Vicki Barbour, copropriétaire du Ches’s Fish and Chips, a vite démontré de l’intérêt pour l'organisation de événement, indiquant que cela faisait des années que le restaurant souhaitait accueillir un événement de la Fierté.

Le Ches's Fish and Chips a vu le jour il y a plus de 70 ans.

Nous sommes très ouverts, nous aimons notre communauté et nous aimons pouvoir montrer à tout le monde à quel point nous aimons et respectons tous nos clients, peu importe la vie qu’ils vivent , affirme Vicki Barbour.

Un événement important

Pamela Sheaves a assisté au spectacle de 17 h et avance que l’état d’esprit de la société a changé au cours de la dernière décennie et est devenu plus inclusif.

Le personnel du restaurant Ches’s Fish and Chips a montré son soutien à la semaine de la fierté. (Mike Moore/CBC) Photo : CBC / Mike Moore

Je suis à la fin de ma cinquantaine, et quand nous étions jeunes et que nous sortions faire la fête, il fallait être très prudent , a confié Pamela Sheaves, assise dans une banquette, en attendant une commande de morue.

Néanmoins, le monde d’aujourd’hui est beaucoup plus ouvert, et beaucoup plus de gens participent et s’amusent, qu’ils soient membres de la communauté LGBTQ+ ou non.

Nan Betty a fait une performance au son de la chanson « 9 to 5 » de Dolly Parton. Photo : CBC / Mike Moore

Pamela Sheaves croit que la semaine de la Fierté signifie être visible et célébrer le fait que la communauté LGBTQ+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres n’a plus à se cacher.

Vous ne risquez pas votre emploi ou votre poste en faisant votre coming out, et c’est un énorme point positif , ajoute Pamela Sheaves.

De son côté, Vicki Barbour souhaite organiser plus d’événements de ce genre à l’avenir dans le restaurant, et pas seulement pendant la semaine de la Fierté.

Le prochain pourrait possiblement avoir lieu en janvier 2022.

Avec les informations de CBC