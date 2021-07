Chine : 12 morts après de fortes pluies dans le Henan

De fortes pluies ont provoqué la mort de 12 personnes en Chine, dans la province du Henan (centre-est) et sa capitale Zhengzhou, et près de 100 000 personnes ont dû être déplacées, rapporte mercredi l'agence de presse officielle Xinhua.

La province du Henan est frappée par des tempêtes qui ont provoqué des inondations dans une dizaine de villes de la région.

Dans la nuit, les autorités ont annoncé que les pluies avaient ouvert une brèche de 20 mètres dans le barrage de Yihetan, situé près de la ville de Luoyang, fragilisant l'installation qui pourrait s'effondrer à tout moment .

L'armée chinoise a été déployée sur place, ont ajouté les autorités.

Par ailleurs, les autorités de Zhengzhou ont déclaré que le réservoir de Guojiazui présentait un risque majeur de rupture et que des évacuations avaient été ordonnées.

L'aéroport de Zhengzhou a annoncé mardi soir qu'il suspendrait temporairement les métros et les trains interurbains à destination et en provenance de l'aéroport, et qu'il n'accepterait pas de vols entrants de 20 heures, heure locale, mardi à midi, mercredi.