Le Grand Sudbury dévoile le concept de la Jonction Est

Un bâtiment inspiré par une chute d’eau et un concept ouvert « qui saisit bien les ambitions des Sudburois » : c’est ce que propose la firme d’architecture WZMH dans son plan conceptuel pour la Jonction Est, qui doit héberger la succursale centrale de la bibliothèque publique et la galerie d’art de Sudbury.

Nous imaginons des espaces intérieurs et extérieurs entrelacés de façon à créer une voie traversant un paysage où se rencontrent les arts et la culture , explique le narrateur dans une vidéo préparée par la firme d’architecture choisie par la Ville à l'automne 2020.

Le plan, élaboré à la suite des consultations menées auprès de résidents du Grand Sudbury au courant de l’hiver, prévoit entre autres des espaces pour les enfants et un atelier.

Le plan conceptuel propose de grands espaces ouverts. Photo : WZMH

Ce que vous voyez dans le concept de la chute d’eau qui a été présenté au conseil municipal, c’est le résultat de toutes les rétroactions , explique Eleethea Savage, gestionnaire des projets spéciaux pour la Ville du Grand Sudbury.

Nous avons tenu plusieurs sessions, avec les défis reliés à la pandémie. Nous sommes satisfaits des résultats des consultations , ajoute-t-elle.

Une séance portes ouvertes virtuelle aura lieu mercredi soir à 18 h pour vérifier que le concept correspond bien aux attentes, explique Mme Savage.

C’est un projet pour et par la communauté , souligne la gestionnaire des projets spéciaux. C’est quelque chose dont la communauté pourra être fière. J’encourage les gens à rester impliqués.

J’espère qu’on arrivera à un point où l’on ne pourra pas imaginer ne pas avoir [la Jonction Est] dans notre centre-ville. Une citation de :Eleethea Savage, gestionnaire des projets spéciaux pour la Ville du Grand Sudbury

La prochaine étape sera la réalisation d’un plan architectural plus détaillé, qui sera présenté pour approbation par le conseil municipal cet automne.

Si tout va bien, l’appel d'offres pour la construction sera lancé lors du dernier trimestre de 2021 et les travaux pourraient commencer au début de l'année prochaine, affirme Mme Savage.

La Jonction Est sera construite entre l’édifice du Sudbury Theatre Centre et celui de la Sudbury Multicultural and Folk Arts Association, dans le quadrilatère formé par les rues Shaughnessy, Van Horne, Paris et Brady.

Le Sudbury Theatre Centre pourrait éventuellement être hébergé dans la Jonction Est. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

L’immeuble d’environ 5800 mètres carrés devrait ouvrir ses portes en 2024.

Le conseil municipal a initialement approuvé un budget de 46 millions de dollars pour la Jonction Est — avec un budget de 112 millions de dollars pour l'ensemble du projet Jonction.