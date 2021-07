L’ancienne ministre Eileen Clarke nommée au Conseil du Trésor du Manitoba

Eileen Clarke, qui a démissionné de son poste de ministre des Relations avec les Autochtones, a été nommée au comité le plus puissant du gouvernement et les autorités refusent d’expliquer cette décision.

Un décret du cabinet nomme l’ancienne ministre au Conseil du Trésor. Le décret a été publié le 15 juillet, jour même où elle a publié une déclaration annonçant qu’elle avait démissionné comme ministre des Relations avec les Autochtones et le Nord.

Le décret indique que les députés Josh Guenter et James Teitsma ne siègeront plus au Conseil du Trésor, et qu'ils sont remplacés par Eileen Clarke, la députée d’Agassiz, et Scott Johnston, le député d’Assiniboia.

Eileen Clarke a remis sa démission de son poste de ministre le 9 juillet, deux jours après que le premier ministre Brian Pallister eut suggéré que la colonisation du Canada s’est faite avec de bonnes intentions.

Elle a indiqué que les commentaires du premier ministre étaient un facteur dans sa décision, sans fournir plus de détails.

Le Conseil du Trésor est composé du ministre des Finances, d’autres ministres et de députés d’arrière-ban. Il s’agit du principal comité de surveillance du gouvernement provincial.

Ni Eileen Clarke ni le directeur des communications du premier ministre, Robert Blake, n’ont accepté d’expliquer la nomination de l’ancienne ministre. Ni l’un ni l’autre n’indiquent non plus s’il s’agit d’une branche d’olivier pour réintégrer Mme Clarke auprès du gouvernement ou si la décision était prise avant sa démission.

La composition des comités du cabinet est renouvelée régulièrement pour s’aligner avec diverses priorités du gouvernement et pour assurer une diversité d’expérience et un équilibre raisonnable de la charge de travail parmi les membres , affirme Robert Blake dans une déclaration écrite.

Eileen Clarke a refusé de commenter et n’a pas indiqué si elle acceptait la nomination.

Elle avait déjà été nommée au Conseil du Trésor, en août 2017 et y avait siégé pendant un an.

Alan Lagimodière, nouveau ministre de la Réconciliation avec les Autochtones et des Relations avec le Nord Photo : Assemblée législative du Manitoba

Le nouveau ministre chargé des affaires autochtones, Alan Lagimodiere, a contribué à la polémique la semaine dernière lors de sa première conférence de presse, en déclarant que les gestionnaires des pensionnats pour Autochtones pensaient qu’ils faisaient une chose juste .

Si Eileen Clarke reste membre du Conseil du Trésor, elle travaillera avec Alan Lagimodiere, qui est aussi un membre du comité.

Dans l'annonce de sa démission, l’ancienne ministre n'a pas mentionné le nom de Brian Pallister. Elle a plutôt dit avoir entendu de la rétroaction d’électeurs qui sont déçus de la représentation qu’ils sentent ne pas avoir .

Je me suis prononcée sur plusieurs enjeux, mais je sens que ma voix et les voix d’autres n’étaient pas entendues au cabinet , écrit-elle.

Plusieurs leaders autochtones ont critiqué le premier ministre à la suite de ces événements et réclamé sa démission.

Dimanche, la Presse canadienne a dévoilé que deux Autochtones ont démissionné des postes qu'il occupaient dans des conseils de développement économique du gouvernement du Manitoba, en réaction aux commentaires controversés de Brian Pallister et Alan Lagimodiere.

Avec les informations de Kristin Annable et de la Presse canadienne