COVID-19 : Ottawa diminue le nombre de ses centres de vaccination dès mercredi

La Municipalité justifie cette décision par le bon taux de vaccination dans la capitale fédérale.

Selon ses derniers chiffres, 83 % des résidents d’Ottawa de plus de 18 ans ont reçu leur première dose, et 67 % d’entre eux sont entièrement vaccinés.

Des milliers d’autres résidents ont pris rendez‑vous pour se faire vacciner avant le 15 août , précise la Ville.

À compter de mercredi, les centres de vaccination seront donc ouverts à cinq endroits seulement :

Centre commémoratif Eva-James – 65, promenade Stonehaven

Sportsplex de Nepean – 1701, avenue Woodroffe

Hôtel de ville d’Ottawa – 110, avenue Laurier Ouest

Queensway Carleton Hospital – 3045, chemin Baseline

YMCA-YWCA de la famille Ruddy – 265, boulevard Centrum

Un centre de vaccination temporaire au stade de baseball d’Ottawa

D’autres options seront toutefois offertes, avec la mise en place de centres de vaccination temporaires.

Samedi, le festival de musique Escapade organisera notamment une clinique de vaccination, de 10 h à 19 h, à l’intérieur du stade de baseball d’Ottawa, au 300, chemin Coventry.

Il y aura du stationnement gratuit et la clinique est accessible à pied depuis la station Tremblay , précise la Ville qui recommande aux personnes intéressées de réserver leur place en ligne à l'adresse escapademf.com/fr/vaccination  (Nouvelle fenêtre) , même si un nombre limité de places sans rendez-vous sera également disponible.

Le festival de musique Escapade a annoncé que seules les personnes entièrement vaccinées pourront participer à l’événement prévu en septembre.

Quatre jours de vaccination sans rendez-vous pour les 12-17 ans

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) offrira, pour sa part, des vaccins contre la COVID-19 à tous les jeunes de 12 à 17 ans et à leurs familles au Complexe sportif Minto, sur le campus de l'Université d'Ottawa, du 26 au 29 juillet, de 8 h à 20 h.

Il s'agit d'une clinique temporaire destinée spécialement aux jeunes de la région d'Ottawa et de la vallée , précise l’établissement de santé, dans un communiqué. Les adultes qui accompagneront des jeunes à la clinique pourront également recevoir un vaccin, mais cette clinique s’adresse surtout aux jeunes de 12 à 17 ans.

Des premières et des deuxièmes doses seront proposées.

Aucun rendez-vous ne sera nécessaire, il suffira de se présenter sur place. Les cartes de rendez-vous seront alors fournies selon le principe du premier arrivé, premier servi .

Deux nouveaux cas à Ottawa et un de plus en Outaouais

Mardi, la situation de la COVID-19 dans la région continue de demeurer encourageante.

À Ottawa, deux nouveaux cas sont toutefois rapportés, ce mardi, mais le nombre de cas actifs a diminué, passant à 24 cas.

En Outaouais, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais enregistre un nouveau cas et compte 15 cas actifs sur son territoire.

Dans l’est ontarien, on ne compte plus qu’un seul cas actif et aucune nouvelle infection.

Aucune hospitalisation ni aucun nouveau décès ne sont rapportés dans les trois régions.