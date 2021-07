Le FME dévoile sa programmation 2021 avec une formule revisitée à nouveau

L'organisation indique que la formule de cette année se trouve à mi-chemin entre le FME 2020 en pandémie de COVID-19 et les FME précédents.

L'an dernier, les spectateurs étaient divisés par des barrières pour s'assurer que la distanciation sociale soit respectée. Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

La scène Desjardins du Poisson Volant, située à la presqu'île du lac Osisko, sera mise à profit. Elle remplacera d’ailleurs la scène extérieure qui se trouvait auparavant sur la 7e rue.

On note aussi un retour des concerts dans des salles intérieures, comme le Cabaret de la dernière chance, le Petit Théâtre du Vieux Noranda et le Diable Rond.

Les scènes québécoise et torontoise mises en valeur

Plus de 60 artistes québécois seront présents, ainsi que de nouveaux pionniers venant du côté de Toronto. Plusieurs artistes qui performeront sur les scènes du FME ont été en nomination pour le prix Polaris remis au meilleur album canadien.

Parmi les nouveaux visages provenant de la province voisine, on compte The OBGMs, Zoon et Cadence Weapon.

Cadence Weapon montera sur scène lors de la soirée d'ouverture le 2 septembre. Photo : Radio-Canada / Vanessa Heins

La musique québécoise des styles hip-hop, pop et électro sera mise de l’avant. En soirée d’ouverture, les spectateurs pourront écouter Mr. Santé, le collectif Paupière, Pierre Kwenders, Gayance et Backxwash, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pierre Kwenders performera sur la scène Desjardins lors du FME. Photo : Radio-Canada

Les amateurs de rock et de métal pourront également voir des artistes déjà présents sur la scène musicale, tels que No Joy, ou découvrir des artistes comme Fhang, membre de Patrick Watson et Teke Teke.

Parmi les noms plus connus, on peut compter Marie-Pierre Arthur, Louis-Jean Cormier, Ariane Moffatt, Martha Wainwright, et Souldia.

Ariane Moffatt sera en spectacle le 3 septembre au FME. Photo : Festivoix de Trois-Rivières / Cyrille Farre

La billetterie en ligne ouvrira à partir du 27 juillet à midi.