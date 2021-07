Inondations : un répit de courte durée au Yukon?

Le record de 2007 a été battu cet été, submergé par des niveaux historiques dans chacun des lacs du Sud.

Même si les niveaux descendent depuis la fin de semaine dernière, et qu’ils sont à présent 7 à 9 cm en dessous du pic atteint les 10 et 11 juillet dernier, ils restent particulièrement hauts.

Les lacs Bennett (+8.9 cm), Tagish (+4.6 cm) et Marsh (+13.3 cm) sont toujours au-dessus du niveau de 2007.

Quant aux eaux du lac Laberge, elles surpassent toujours de 39 cm le niveau historique.

La décrue actuelle est rendue possible grâce à des conditions météorologiques favorables. La fonte des neiges a ralenti avec des températures plus basses que la normale auxquelles ne se sont pas ajoutées de fortes pluies.

Ces deux derniers mois ont été plus secs qu'à l'accoutumée, avec seulement 34 % de précipitations de saison en juin, et 13 % en juillet.

Avec moins d'eau qui arrive dans les bassins versants, l’eau s'écoule, et le niveau descend. Holly Goulding, hydrologue pour le gouvernement du Yukon, explique que les niveaux devraient rester haut, mais vont doucement descendre dans les jours à venir même si des pluies moyennes à fortes, supérieures à 10 mm faisaient remonter les lacs.

Les précipitations et températures dans les semaines à venir vont déterminer quand et jusqu'où vont culminer les crues.

Énergie Yukon surveille les prévisions des crues sur les lacs du Sud et en particulier le lac Marsh. La vice-présidente en charge de la planification des ressources et des affaires réglementaires, Mila Milojevic, affirme que l’arrivée d’eau dans ses installations est supérieure de 80 % à tout précédent record.

Nos prévisions sont basées sur les températures et les précipitations moyennes. Elles prévoient un point culminant des crues vers mi-août, avec environ 40 cm de plus que le niveau d'aujourd'hui et donc 57 cm plus hauts qu’en 2007.

