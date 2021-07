Un homme paraplégique se fait voler son vélo adapté

Un Trifluvien d'origine cubaine et paraplégique a fait une chute sur la rue Saint-Denis avec son vélo vers 1 h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Seul, Reycel Rodriguez Montero était incapable de se relever.

Tôt le vendredi matin, il s’est réveillé dans la rue sans son moyen de transport. Ses cartes bancaires, sa carte d’hôpital, son cellulaire et même sa carte de résidence permanente avaient aussi disparu. Un bon samaritain l’a trouvé et ramené à son domicile.

Je ne peux pas comprendre qu’un être humain s’en prenne à une personne qui est handicapée, couchée par terre, de le voler au lieu de venir l’aider , s’insurge un de ses amis, Anthony Dontigny.

Reycel Rodriguez Montero vit avec son handicap depuis près 10 ans. Pour moi c'était mieux qu'une auto. Parce que ça me faisait de l'exercice et me maintenait en forme. Je pouvais faire l'épicerie, aller magasiner, aller au resto , explique-t-il, triste de sa perte.

L’exercice physique lui permettait aussi de contrôler ses douleurs chroniques dues à son handicap. Reycel Rodriguez Montero a mal aux bras, à la tête et au dos depuis son accident.

Une campagne de sociofinancement

Son vélo a également une valeur de près de 9000 $ et il n’était pas assuré. Son ex-conjointe et amie a démarré une campagne de sociofinancement pour l’aider à s’en procurer un nouveau. Jusqu’à présent plus de 1600 $ ont été amassés sur l’objectif de 8000 $.

Je trouve ça impensable que quelqu'un s'en prenne à une personne dans sa situation , déplore Linda Lamothe. Elle souhaite encore que le voleur rapporte les effets de Reycel Rodriguez Montero à la police.

Une enquête du service de police de Trois-Rivières est en cours.

Avec les informations de Claudia Cantin