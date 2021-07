Près de 1,7 million de dollars pour rénover le marché By

Le gouvernement fédéral et la province ont annoncé, mardi, une enveloppe de 1 690 000 $ pour améliorer les infrastructures du secteur du marché By, à Ottawa.

Le marché est l’une des destinations touristiques les plus importantes [...]. Cette annonce va le rendre encore plus attrayant. [...] Le tourisme est très important pour l’économie d’Ottawa , a rappelé le maire d’Ottawa, Jim Watson, lors d’une conférence de presse, mardi.

C’est donc à bras ouverts que les élus municipaux ont accueilli le financement annoncé par le fédéral et la province pour ce secteur névralgique d’Ottawa qui a déjà connu plusieurs améliorations dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, en 2017.

Les gens habitent au marché By [...], l’industrie du tourisme est centrée ici aussi. [...] Alors, les investissements dans le marché valent la peine et sont marquants pour la fierté des résidents d’Ottawa et pour l’accueil qu’on peut offrir aux touristes , a insisté Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier.

Une partie du financement annoncé, soit 950 000 $, servira à rénover l’enveloppe de l’édifice du marché By, à remplacer les fenêtres et à effectuer divers travaux de maçonnerie, tout en améliorant aussi la circulation de l’air dans l’édifice, a expliqué le directeur général de Marchés d’Ottawa, Zachary Dayler, qui a aussi insisté sur l'importance d'en respecter les aspects patrimoniaux.

Les 740 000 $ restants serviront quant à eux à améliorer la signalisation dans le secteur et à construire des toilettes publiques disposant d’une fonction d’auto-nettoyage.

On sait que le marché, c’est un site historique qui, en 2026, célébrera ses 200 ans. [...] On a investi pour rénover l’édifice central et ajouter certains services demandés par les commerces et les membres de la communauté, à savoir des toilettes publiques , a expliqué la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, la députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, en entrevue à l'émission Sur le vif.

Au premier plan, de gauche à droite, le député provincial de la circonscription d’Ottawa-Ouest—Nepean, Jeremy Roberts, la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances et députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury et le maire d'Ottawa, Jim Watson Photo : Radio-Canada

Le député provincial de la circonscription d’Ottawa-Ouest-Nepean, Jeremy Roberts, a souligné l’importance de ces réparations pour améliorer la santé et la sécurité dans l’un des plus beaux sites historiques de la ville.

Alors que nous sortons de la pandémie, il est plus important que jamais de veiller à la durabilité des édifices afin qu’ils puissent être fréquentés dès maintenant et pendant de nombreuses années à venir , a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Ces investissements s’inscrivent dans la volonté de la Ville d’investir dans le marché et de lui donner une cure de jouvence, comme prévu dans le Plan du domaine public du marché By, qui vise à investir 129 millions de dollars de plus dans les espaces publics autour du marché By.

C’est juste un début pour ce secteur , a lancé le conseiller Fleury, rappelant que ce plan se fera en plusieurs étapes.

Le maire a indiqué que d’ici quelques mois, un groupe de travail sera mis en place pour planifier les célébrations de 2026.