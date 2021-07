Les musulmans célèbrent Aïd el-Adha

Selon Solange Waithe, se retrouver physiquement avec plusieurs autres croyants est une satisfaction pour les membres de sa communauté religieuse. C'est vraiment fantastique pour nous surtout avec les tensions de ces jours-ci. On avait vraiment besoin de ça : être ensemble, être joyeux.

On est vraiment heureux de pouvoir se rassembler comme ça parce que ça fait 16 mois qu'on n’a pas pu se rassembler normalement, observer nos traditions religieuses de façon normale et Aïd el-Adha est une célébration de grand rassemblement et de grande joie.

Une citation de :Solange Waithe