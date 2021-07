Le TIFF ouvrira avec l'adaptation de la comédie musicale Dear Evan Hansen

Les organisateurs ont annoncé mardi d'autres films qui auront droit à une présentation gala ou spéciale lors de la 46e édition, du 9 au 18 septembre. Plus de 100 films seront projetés en vidéo sur demande et en personne dans des cinémas en plein air du centre-ville, mais aussi dans plusieurs salles.

Steven Levenson a adapté pour le grand écran Dear Evan Hansen, son spectacle sur scène à New York qui a remporté de nombreux prix Tony en 2017. Ben Platt reprend son rôle d'adolescent souffrant d'un trouble d'anxiété sociale, aux côtés de Julianne Moore.

On verra aussi au TIFF, en programmation spéciale, Drive My Car du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, qui vient de remporter à Cannes la palme du meilleur scénario. On présentera aussi en première nord-américaine le plus récent Jacques Audiard, Les Olympiades, qui a connu un certain succès critique sur la Croisette.

Le réalisateur chinois Zhang Yimou, vu ici aux Golden Horse Awards à Taipei, Taiwan, en 2018. Photo : The Associated Press / Billy Dai

En clôture, le TIFF présentera One Second du réalisateur chinois Zhang Yimou (Épouses et concubines, Le secret des poignards volants).