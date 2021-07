Une consultation publique prévue en 2022 pour le parc du Mont-Orford

Le projet d’agrandissement du parc national du Mont-Orford a vu le jour avec « la saga du Mont-Orford », lorsque l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, avait voulu privatiser une partie du parc.

Lorsque le projet de privatisation a été abandonné, après une importante controverse, seul l’agrandissement est resté dans les projets. L’objectif initial était de doubler la superficie du parc.

Cela fait maintenant plus de 15 ans que le projet existe et il ne verrait pas le jour avant au moins 2023, selon le chargé de projet à la direction des parcs nationaux au MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs , Alain Thibault.

De nombreuses procédures

Des démarches d’acquisition ont commencé en 2008 , explique Alain Thibault. Selon lui, les premières démarches d’acquisition étaient dans un contexte d’expropriation, ce qui serait exceptionnel pour des fins de parcs nationaux.

Ces démarches-là ont été terminées l’année dernière. Il reste quelques démarches d’acquisition auprès de propriétaires, mais là, nous sommes dans un contexte de gré à gré , a-t-il détaillé.

Actuellement, le parc s’étend sur 60 kilomètres carrés et les acquisitions déjà effectuées par le ministère atteignent 44 kilomètres carrés. Selon Alain Thibault, il n’y a pas de taille définitive pour le moment, car des démarches sont toujours en cours.

Un tel agrandissement a plusieurs avantages, selon le chargé de projet. Ça va rendre accessible un vaste territoire pour les activités de plein air. On l’a vu surtout en temps de pandémie à quel point les milieux de plein air étaient très fréquentés , a-t-il déclaré.

Selon des données fournies par la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec , ce sont 539 326 jours de visite qui ont été recensés du 1er avril au 30 septembre 2020 au parc national du Mont-Orford. Pour comparaison, sur l’année financière 2018-2019, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, il y avait eu 676 051 jours de visite.

Un autre objectif cité par le chargé de projet à la direction des parcs nationaux au MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs , Alain Thibault, est de rendre accessibles plus de plans d’eaux pour les citoyens. Plusieurs plans d’eaux publics sont saturés de propriétés privées et ne sont pas accessibles pour les citoyens qui ne sont pas riverains.

Ça va aussi pour les commerçants et les municipalités environnantes. Ca va créer des emplois et des retombées économiques. Une citation de :Alain Thibault, chargé de projet à la direction des parcs nationaux au MFFP.

Les citoyens pourront se prononcer

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mentionné ne pas souhaiter tenir d’audiences publiques avant 2022, puisque les acquisitions de terrains ne sont pas toutes complétées. On veut une proposition claire au niveau des limites , a expliqué Alain Thibault.

Le chargé de projet a toutefois mentionné que des rencontres ont lieu depuis 2019 avec différents groupes, comme les municipalités concernées, des groupes environnementaux, des associations de riverains, et des organismes de plein air.