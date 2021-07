Vaccination : la Beauce traîne de la patte dans Chaudière-Appalaches

En date du 20 juillet, 72,8 % des groupes cibles pour la campagne de vaccination de Chaudière-Appalaches avaient reçu une première dose de vaccin. Le taux chute cependant à 65 % pour les RLSréseau local de services de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, deux secteurs qui demeurent difficiles à atteindre.

Présentement il y a un écart qui se crée davantage en Beauce , atteste Marie-Ève Tanguay, directrice de la campagne de vaccination au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. La région est selon elle un peu plus problématique , et il est parfois plus dur rejoindre ou de convaincre les gens d'aller se faire vacciner.

C'est là où on met plus d'efforts , poursuit Mme Tanguay. La santé publique de Chaudière-Appalaches y utilise régulièrement son Vaccibus et y aménage des cliniques de vaccination éphémères, surtout dans les plus petites municipalités.

L'objectif de ces opérations est de rejoindre les clientèles qui ne se présentent pas dans nos grands centres .

Le taux de couverture pour deux doses atteint présentement 48,8 % dans Chaudière-Appalaches, qui se trouve ainsi en milieu de peloton dans la province, laquelle affiche un taux de 48,2 %.

Marie-Ève Tanguay, directrice de la vaccination COVID-19 du CISSS de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada

Les jeunes encore réticents

Les moins de 40 ans continuent d'être les plus réticents à recevoir une première dose de vaccin dans Chaudière-Appalaches. En Beauce, ces groupes d'âge suivent la même tendance. Chez les 25-29 ans sur le territoire du RLSréseau local de services de Robert-Cliche, un jeune sur deux a reçu une première dose jusqu'ici.

Le taux de couverture pour cette tranche d'âge est de 46 % au RLS des Etchemins, et de 56 % pour celui de Beauce-Sartigan. Pour le tout Chaudière-Appalaches, 66 % des 25-29 ans ont été vaccinés au moins une fois.

Marie-Ève Tanguay admet que le tour de roue supplémentaire pour aller rejoindre ces tranches de la population est complexe. Ça me fatigue , admet la directrice de campagne, qui ne baisse pas les bras pour autant. Il nous reste 2000 personnes à vacciner chez nos 18-30 ans pour atteindre la cible de 75 %.

Mieux dans la Capitale-Nationale

La campagne de vaccination avance plus rapidement de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Toujours en date du 20 juillet, le taux de couverture de la population sur le territoire du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale était de 77 % pour la première dose et de 51,4 % pour la deuxième dose.

La plupart des secteurs ont atteint ou sont sur le point d'atteindre la cible de 75 % pour la première dose. La situation est cependant plus difficile dans Portneuf chez les jeunes, où 64 % des 25-29 ans ont été vaccinés une première fois.